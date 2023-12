Baraja moldea a un Yarek polivalente que multiplica su valor

Yarek Gasiorowski está dando la razón a todos los pronósticos sobre su proyección. El canterano de Polinyà de Xúquer ha estado siempre considerado como uno de los mayores talentos de su generación (2005), llegando incluso a ganarse la titularidad indiscutible en la Selección de los nacidos en 2004. Hace un año, cuando todavía jugaba en División de Honor Juvenil, el Valencia CF recibió por él varias intentonas del Salzburgo para llevárselo por 5 millones de euros, superiores a las que había efectuado la Juventus tiempo atrás. En febrero, debutó como titular con el VCF Mestalla. Hoy, menos de un año después, arranca 2024 con un valor de mercado de 10 millones, ocho partidos con el primer equipo de Baraja, dos titularidades en LaLiga y la capacidad de aportar en varias posiciones.

El destino le ha entregado la razón al club de Mestalla en muy poco tiempo en el caso Yarek. Cuando hace un año llegó una oferta de 5 millones por un jugador que jugaba en el Juvenil A, muchos asistían incrédulos a que el Valencia CF no aceptase la oferta. Peter Lim se negó a que el futbolista saliera por esa cantidad. El club apostaba por él y entendía que su valor podía crecer a pasos agigantados. Era la apuesta del club. Un año después, la revalorización de la web Transfermarkt ha acrecentado su valor de uno a diez millones de euros. El jugador también lo tuvo claro, como expresó en una entrevista en COPE: "Te sientes muy valorado cuando rechazan cinco millones por ti. Me he criado en el Valencia CF y estoy centrado aquí".

Yarek no tiene techo. Sus conocidas aptitudes como central, que le hacen ser titular también con la Selección española Sub-19, han venido acompañadas este año de la capacidad de jugar en varias demarcaciones. A pregunta de COPE, Rubén Baraja respondió en sala de prensa acerca de la posición en la que puede seguir aportando el canterano con el primer equipo: “Tiene que trabajar para jugar en ambas posiciones, bien de lateral o bien de central. Incluso por sus características podría jugar incluso de mediocentro. Sabe posicionarse bien, sabe tener la pelota y tiene cierto criterio. Es una pieza valiosa”. Un lugar en que no le hemos visto en la Academia VCF, pero que sí que ha probado el entrenador vallisoletano durante algunas sesiones de entrenamiento esta temporada. Un crecimiento, el de Yarek, que según el propio técnico, todavía debe pulir: “Está adquiriendo conocimiento. Tiene juventud, tiene que aprender y aprovechar los momentos que tenga”, afirmó en la comparecencia previa a enfrentarse al Rayo Vallecano.

La posición de lateral izquierdo no era nueva para él. Empezó su etapa de Fútbol 11 en infantiles en esa demarcación. No obstante, su rendimiento en esa posición no acababa de convencer en Paterna y hubo opciones reales de que abandonara el club. El voto de confianza tras acabar la temporada y su conversión a central fueron claves para cimentar la figura que es ahora. Cada futbolista tiene su proceso y Yarek fue dando pasos en firme con el trancurso de los años hasta las 13 temporadas que acumula ya en el Valencia CF desde que llegara procedente de la UD Alzira. Su capacidad de aprendizaje le ha permitido dar un paso adelante en esa posición y rendir en la élite a las órdenes de Baraja.

El Pipo se refiere constantemente a la necesidad que ha tenido este año de acelerar procesos de crecimiento. No obstante, el talento y el rendimiento de quien sube, como es el caso de Yarek, le está permitiendo entregarles un peso específico en el equipo sin que los resultados se vean perjudicados. Gasiorowski acaba 2024, además, añadiendo el gol a sus virtudes. Difícilmente ha superado los tres goles por temporada en Paterna. Esta campaña suma ya cuatro goles con la Selección, tres de ellos en un mismo partido.

Como adelantamos en Deportes COPE Valencia, Yarek renovó su contrato con los de Mestalla en el verano de 2022 hasta junio de 2026, con opción a ampliar su contrato un año más en caso de cumplir un determinado número de partidos con el primer equipo del Valencia CF. Aunque a este ritmo de crecimiento se hace difícil pensar que vaya a ser este contrato con el que llegue a 2027 sin que se haya producido una revisión entre su entorno y el club. Su cláusula es también ascendente en función de si acaba teniendo ficha de primera plantilla próximamente. Por el momento, juega con el dorsal 34 y con ficha federativa de juvenil, para poder cuadrar el número de efectivos en el filial ante la nutrida presencia de canteranos en el primer equipo. Una mera estrategia burocrática para no perjudicar al VCF Mestalla de Miguel Ángel Angulo, con el que jugó su último partido el 8 de octubre.

