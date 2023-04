Baraja: "Las victorias nos liberan, pero no hemos conseguido el objetivo"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, se mostró esperanzado, en vísperas de la visita del domingo al Cádiz, porque las dos victorias seguidas que acumulan les liberen de parte de la presión que tienen en la lucha por la permanencia, pero recordó que no han logrado la salvación aún.



“Al final esto es una carrera de fondo. Dos victorias son buenas porque nos dan la confianza de salir de esta situación pero esto sigue y hemos de estar enchufados y con la sensación de que es cada partido es fundamental no hemos conseguido el objetivo. Las victorias nos deben liberar en cuanto a confianza, a sentirnos fuertes en la dificultad. Es el camino para el partido de mañana”, señaló en referencia al choque ante el Cádiz.



“En esta situación la mejor medicina es la victoria pero hay que estar preparados para todo. Estamos entrando y saliendo de la dificultad y ahora hemos de aprovechar la inercia y llevarlo al partido de mañana. Pero hay que estar preparado para cualquier cosa. Hemos de tener la mentalidad de saber que nos podemos volver a caer y nos podemos volver a levantar. Lo importante es estar vivos”, avisó.

El entrenador no quiso entrar al hecho de que el equipo gaditano tendrá dos días más de descanso. “El calendario es así, se ha de asumir, el horario no puede ser una excusa ni nos debe influir. Debemos hacer un partido completo para poder ganar, eso son lamentaciones con que no llevan a nada”, apuntó.



“Esperamos un partido muy complicado. El Cádiz es un equipo muy intenso, que no da un balón por perdido, que te saca mucho centro y te obliga a estar muy concentrado y muy intenso. Cualquier detalle puede cambiar el rumbo. Cuando un equipo te llega, te saca centros hay una parte de suerte y hay que tratar de controlarlo desde la concentración y la atención”, explicó.



Baraja admitió que se plantean introducir rotaciones y en cambio le dio mucha menos importante al sistema que disponga. “Rotar es una posibilidad que nos planteamos, para mí es importante contra rivales de tu misma liga tener piernas frescas y energía para tener un tono físico alto. Es algo que estamos valorando”, explicó.

Baraja, que dijo que decidirá sobre los tocados Thierry Rendall, Samu Castillejo y Fran Pérez tras el entrene de hoy, habló de la situación del canterano Javi Guerra, que fue el héroe de la victoria ante el Valladolid del jueves con un tanto en el descuento.



“Está preparado para entrar en cualquier momento, de inicio o durante el partido. Lo que vivió es una noche mágica que se le quedara grabado pero hoy es otro día y mañana otro. No vale hacerlo muy bien un día y al siguiente no hacerlo igual de bien. Es importante tener regularidad y lo que hiciste ayer lo debes intentará hacer en el siguiente encuentro”, le recomendó.



Ademas, volvió a agradecer el esfuerzo de la afición puesto que casi quinientos seguidores se desplazarán a Cádiz. “Me quedo sin palabras, esto no es un diez es un once lo que está haciendo la afición. Lo que me ocupa es que seamos capaces de dar el mínimo, sudar la camiseta, trabajar el partido y tener la actitud que debes tener con la camiseta del Valencia. Que estén orgullosos”, concluyó.