Baraja: "No estoy decepcionado. Había unas dificultades económicas enormes"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este viernes no estar decepcionado con las operaciones de mercado que ha hecho el club, se mostró comprensivo con la dificultad de su situación económica y dejó abierta la opción a que en las próximas horas llegue un jugador de banda.



“El mercado sigue abierto hasta esta noche. Estaremos atentos a alguna posibilidad que se pueda dar, es lo que me ha transmitido el club. No puedo hacer una valoración hasta que acabe, hay cosas positivas y otras que nos ha costado mucho más poder cerrar”, apuntó en rueda de prensa. “Si llega un jugador, sería uno de banda, que es donde nos falta alguien específico para tener competencia”, añadió el técnico que dijo que es “optimista por naturaleza”.

Además, descartó que Hugo Guillamón pueda dejar el equipo en este último día. “Nunca ha tenido la puerta abierta. No está participando ahora pero lo va a hacer y nos va a dar cosas esta temporada. Ahora juega un compañero pero está trabajando bien y estoy seguro de que cuando entre va a aportar”, afirmó Baraja, que dijo desconocer si ha habido una oferta reciente por Gabriel Paulista, que dijo que es “un jugador importante” para ellos por “jerarquía”.



Aunque no quiso hacer un balance global del mercado por estar aún abierto, el entrenador vallisoletano se mostró comprensivo con los movimientos del club y afirmó que era consciente de las dificultades que se iban a encontrar.



“No estoy decepcionado. Sabíamos que había unas dificultades económicas enormes y una reducción de presupuesto importante, con un coste de plantilla mucho menor. Esto y la dificultad del mercado, en el que has de estar muy atento y tener suerte, han hecho que haya sido complejo y complicado. Estoy deseando que se acabe para centrarnos en la competición. Ha sido muy difícil convivir con este mercado”, apuntó.



Baraja alabó los movimientos para reducir las fichas de la plantilla e insistió en que las restricciones económicas les han complicado acceder a ciertos perfiles pero dijo estar convencido del potencial de la plantilla.



“Si no hay un último fichaje trabajaremos con el equipo que tenemos porque es un gusto trabajar con ellos y yo me voy a matar porque mejoren, crezcan y ayuden al equipo. Una de mis dos motivaciones es no fallarle a este grupo, hacer que crezcan individualmente y como plantilla. Creo mucho en ellos, en sus posibilidades. El equipo está compitiendo muy bien y los jugadores creen en el trabajo. No creo que haya un equipo con nuestro entusiasmo y energía y eso nos ha dado la posibilidad de sumar. Tenemos juventud y los que han llegado nos van a dar poso. La plantilla es corta en cuanto a número pero tiene entusiasmo, pasión, energía y ganas de mejorar”, concluyó.