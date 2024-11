Baraja aprovecha para pulir la defensa de cinco

La catástrofe ocasionada por la DANA ha provocado en la sociedad valenciana una catarsis sobre lo que es lo verdaderamente importante. El fútbol pasó a un segundo plano y los jugadores se arremangaron para meterse en el barro y ayudar a los afectados. Como contó Voro en Deportes COPE Valencia el pasado viernes en el vestuario del Valencia CF no está viendo "un día a día normal". Sucesos así afectan a todos. También al calendario, ya que los de Mestalla se han visto obligados a aplazar tres partidos: dos de liga (Real Madrid y Espanyol) y uno de Copa (Parla Escuela). No obstante, el equipo no ha dejado de entrenar.

La tarde posterior a la riada, el Valencia CF entrenó tras conocer por la mañana el más que evidente aplazamiento del partido de Copa. Desde entonces, el número de sesiones de entrenamiento ha sido el normal. Como el último partido de los che fue en Getafe el 27 de octubre y el siguiente será el 23 de noviembre ante el Betis, los de Baraja se pasarán 27 días sin competir. Un tiempo que el cuerpo técnico está empleando para trabajar alejados del foco. La sensación que hay de puertas para adentro es que esta 'tregua' en cuanto a partidos está sirviendo para restar presión al grupo e intentar volver a la competición más preparados. Nadie olvida que los de Mestalla son colistas y desde esa exigencia se entrena en el día a día por parte de Baraja y su equipo. Al volver, serán tres partidos en seis días.

En estas sesiones, Baraja está aprovechando para pulir automatismos y trabajar conceptos, por ejemplo la defensa de cinco. Apenas tuvo tiempo El Pipo para ensayar el sistema antes de implantar en Butarque el 5-4-1 y tampoco lo hizo en pretemporada, por lo que está aprovechando estas semanas para incidir en un planteamiento táctico que va a acompañar al equipo a corto-medio plazo durante la temporada. Incluso se trabajan variantes en el posicionamiento de los jugadores.

Foulquier en el carril derecho, Gayà en el izquierdo, con Tárrega, Mosquera y Yarek en el eje. La variante posible la vimos en Getafe con la inclusión de Caufriez por el defensa de Polinyà. Pepelu cumplirá su segundo partido de sanción ante el Betis, por lo que, a falta de muchos días, Enzo y Javi Guerra apuntan a componer la pareja del centro del campo. Antes de marcharse al parón y perder seis jugadores, El Pipo trató de adelantar la preparación del duelo ante los béticos y el sábado preparó un partido de entrenamiento para no perder ritmo de encuentro.

En lo físico, estos días están sirviendo también para recuperar a tres futbolistas: Hugo Duro, Almeida y Rafa Mir. El portugués se lesionó, como contamos en COPE, el 31 de octubre y habría sido baja ante el Espanyol de haberse jugado. Con el delantero murciano, una vez esté listo físicamente, la decisión será de Baraja, que dijo esperarlo "para la segunda parte de la temporada". Quien no estará será Rubén Iranzo, que sufrió una rotura el mismo 31 de octubre y le tendrá cerca de un mes fuera