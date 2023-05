Así reacciona Santi Cañizares a los hechos vividos en Mestalla

Santi Cañizares ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia a raíz de la resolución del Comité de Competición que le retira la sanción a Vinicus, cierra la grada de animación de Mestalla cinco partidos y multa al Valencia CF con 45.000 euros.

¿Qué le parece el Caso Vinicius?

"Voy a hablar sin camiseta. Estoy escuchando muchas opiniones con camisetas de equipos de fútbol, políticas e incluso de un país como Brasi. Si queremos ser un poco objetivos hay que analizar los hechos según se produjeron y según haya pasado en otras ocasiones al analizar una sentencia. Ha habido diez denuncias de LaLiga y las diez están archivadas. Se persigue el racismo es España cuando hay titulares, cuando hay ruido. El lunes se detienen a los tipos dle muñeco de Vinicius. ¿No ha habido tiempo o ha sido una coincidencia que por fin han dado con ella horas después de todo lo sucedido en Mestalla? Se persigue el racismo de boca, pero luego a la hora de actuar se actúa en proporción a los titulares y al ruido? ¿Ha habido mucho ruido en Mestalla? Sanción muy dura porque estamos en contra del racismo. ¿Y los otros diez casos archivados que ha pasado? ¿No ha pasado nada porque no hubo tanto ruido?"

"En Mestalla existió un grupo de gente que hizo insultos racistas a Vinicius, que han manchado la imagen del Valencia CF, la imagen de Mestalla, de los valencianos y de España. Hoy hay una manifestación en Brasil contra el racismo en España. Hay una minoría de personas que sin educación ninguna hacen esas cosas en España en todos los países, y esas personas no tienen cabida en nuestra sociedad y hay que actuar duramente contra ellos. No pongamos a estas personas como representantes de un pueblo, un club o un estadio, porque no es así. Flaco favor hizo Ancelotti, que ha pedido disculpas por confundir lo de tonto con lo de mono, que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí estuvieron muchos periodistas in situ que no habrian dejado escapar la noticia si todo un estadio cantara mono. Esto no sucedió. La minoría tiene que ser muy perseguida".

Sobre la retirada de la sanción a Vinicius

"Soy el primero que piensa que en la tangana que no puede ser que de la tangana que hubo el VAR sólo recoja eso. No miró el producto de la agresión ni porqué se produjo todo eso ni todos los que han participado. Si el único sancionado de la tangana es Vinicius, a mí me parece injusto y así lo dije y lo digo hoy. No miro la camiseta para analizar. Hubo cosas en la tangana que fueron sancionables. Si quieres pasarlas por alto no sancionas a nadie, y si no quieres sancionas a todos. No solo a uno. No me parece injusta que le quiten la sanción. Me parece que es hacer justicia. Cuando te pones a hablar de Vinicus, tienes que decir veinte veces en tu comentario 'No quiero blanquear el racismo'".

"Vinicius el comportamiento que tiene no es digno de un jugador del Madrid. 'No quiero blanquear el racismo', pero algún problema tendrá el chico cuando sus compañeros y su entrenador le llaman la atención en los partidos. 'No quiero blanquear el racismo', pero algo pasará cuando a muchos campos de los que va se monta un lío siempre. 'No quiero blanquear el racismo', pero lleva once tarjetas amarillas, dos ciclos de sanción a un futbolista que no es defensor. 'No quiero blanquear el racismo'. Si no hablas así, no puedes hablar de Vinicus porque dicen que blanqueas el racismo. No justifica nada lo que ese muchacho tuvo que escuchar y ojalá no lo vuelva a escuchar en ningún estadio. Y se está escuchando en muchos, no solo en Mestalla. A esos hay que perseguirlos, castigarlos y activar un protocolo para que se cumplan las normas, pero no solo cuando haya titulares".