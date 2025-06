Ángel Casero: " El triunfo en la Vuelta me cambió la vida"

COPE Valencia está de aniversario, ni más ni menos que 60 años de la mano de los valencianos. El día 1, el próximo martes, habrá un especial desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero nosotros ya llevamos unos días, y así será durante los próximos meses, entrevistando a personalidades clave, leyendas en la historia del deporte valenciano. Hoy, con un ciclista de leyenda, el último en ganar la Vuelta a España y ya ha llovido, porque fue en el 2001. Nació en Albalat del Tarongers y es el actual director de la Volta a la Comunitat Valenciana.

Hola, muy buenas. ¿Cómo va la vida?

Bueno, va, que ya es importante. Estamos en pie, haciendo lo que más nos gusta, y enrolado en el mundo del deporte, así que encantado de la vida.

En la actualidad eres el máximo responsable de la Vuelta a la Comunidad

Bueno, sí, la verdad es que hace ya 10 años, 10 ediciones que cogimos los mandos, y la verdad es que muy satisfecho, y sobre todo del equipo que hay alrededor, que son los que empujan. La edición de este año será la número 26 y será del 4 al 8 de febrero.

¿Alguna novedad que nos puedas avanzar porque sabemos que a ti te gusta ir renovando recorridos?

Bueno, para el año que viene tenemos previsto una contrarreloj individual, con un final duro, así que se le puede llamar también cronoescalada. Es una demanda que hemos tenido en los últimos años con los equipos y los ciclistas, porque quieren probar el material y tienen muy pocas oportunidades durante el año, y la verdad es que a mí me encanta esa especialidad. Cuesta mucho, porque cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio para tener todas las carreteras cortadas, pero hay que seguir con la demanda de los ciclistas para que quieran venir a la Vuelta

EFE Podio de la Vuelta 2001

Oye, Ángel, tienes una rodilla bastante cascada, es lo que tiene ser deportista de élite, que al final el cuerpo tiene bastantes secuelas. ¿Sigues haciendo bici? ¿Sigues saliendo de vez en cuando a carretera?

Pues hago bastante rodillo, la verdad, en casa, porque luego sí que salgo a la carretera o salgo también por caminos y la bicicleta es muy difícil dejarla. Hago muy poquito también de correr a pie, porque lo que dices tú, la rodilla está muy tocada y a mi ritmo lo más importante es seguir haciendo deporte.

Ahora en verano, con estos calores, no sé si los llevas mejor que cuando tenías que subir un puerto en alguna de las grandes.

Me gusta mucho el calor, o sea que yo encantado. Si haga calor, lo que hacemos es buscar horas más tempranas para no desmayarnos por ahí

Fuiste ciclista profesional del 94 al 2005, más de una década. Tú, lo decía antes en la presentación, ganaste la Vuelta a España en el 2001 y ningún valenciano lo ha vuelto a hacer.

Pues la verdad es que es una pena, porque yo creo que hay corredores, sobre todo ahora, que están viniendo importantes. Vamos a ver si tienen la oportunidad, porque al final todos queremos que haya un valenciano arriba y que sea siempre mejor que tú. Que se pueda hablar de que seguimos fomentando el ciclismo, de que siguen llegando ciclistas importantes en nuestra tierra y vamos a ver si no tardamos mucho, porque hace muy poquito Ayuso ya hizo pódium, así que lo tenemos ahí arriba.

Sí, lo que pasa es que Ayuso, valenciano, valenciano, más de adopción.

Bueno, pero con nueve años se vino a Jàvea y para nosotros es valenciano.

Casero es el actual director de la Volta a la Comunitat

Yo es que hablaba de los nacidos en la terreta, porque Angelino Soler fue el primero. En el 61 ganó el de Alcázar la Vuelta a España y tú ya en el 2001. Pero bueno, te iba a preguntar si ves alguno de la terreta, de los jóvenes que dices tú que vienen con fuerza, preparado para emularos, a Angelino y a ti.

Bueno, yo creo que hay corredores. Héctor Álvarez, por ejemplo, viene muy fuerte. Es un corredor muy joven todavía, que ya está en el campo profesional y que vamos a ver cómo va mejorando. Es un corredor grande, corpulento y yo creo que puede optar a vencer una gran Vuelta. Lo que pasa es que todavía nos quedarán unos años de espera.

¿Qué recuerdas de aquel 2001, Angel, que te cambió la vida? Porque al final, cuando ganas una Vuelta a España, el boom es espectacular.

A ver, yo venía a hacer segundo también en el año 2000 y tenía esa mentalidad de ganador. Sabía que podía vencer y, lógicamente, te cambia la vida. Porque, como bien dices tú, más de 20 años después sigo estando ahí en el palmarés. Y es importante también, yo creo, que los valencianos sigamos luchando por ello. Pero sí, recuerdos muy bonitos. Muy sufridos, porque se sufre muchísimo. Pero, sobre todo, subiendo Sierra Aitana con toda la gente de aquí, de la tierra, apoyándonos. Saliendo de Valencia aquel día fue una etapa muy importante.

Y luego la última crono en Madrid también. Aquellos 38 kilómetros en Madrid, Ángel, eso es historia de la Vuelta. Porque Óscar Sevilla, que además era muy buen amigo tuyo, llevaba 12 jornadas consecutivas de líder. Le metes 1'12 y das un zarpazo a la vuelta que no sé si se lo esperaba la gente.

A priori era yo mejor en la crono y así se demostró al final. Lo que pasa es que él salió con esa garra que tiene, que todavía está compitiendo, y esa fuerza en los primeros kilómetros, que prácticamente no le sacaba yo ni un solo segundo. Y ahí se creció. Al final, cuando eres contrarrelojista, mides muy bien las fuerzas al principio para apretar de cara a los últimos kilómetros. Y ahí es donde se vio que le empezó a sacar mucho tiempo. Pero bueno, fue una crono muy bonita.

Me imagino que aún te emocionarías cuando cruzas meta en Madrid y sabes que has ganado.

Sí, claro, porque al final con los pinganillos sabíamos en todo momento las diferencias. Con lo cual sabía que llevaba tiempo suficiente para soltarme de manos y ser mi vencedor. Al final me pasó como el Tour del Porvenir, que también lo gané el último día, en la última crono. Y no tengo una foto con el maillot amarillo ni la Vuelta a España ni el Tour del Porvenir de 1994.

Bueno, pero estás en el palmarés que es lo que cuenta, al final como ganador

Eso no me lo ha quitado nadie. Oye Ángel, hablando de tu trayectoria profesional, ¿se te queda alguna espina grabada en algún otro, con el Tour, en el Giro, de haber podido brillar más? Bueno, yo en el Tour sí, porque al final el Tour del 99 pude hacer quinto. Me veía muy fuerte y muy bien. Y sin embargo luego en el 2000 tuve una caída bastante fastidiada. Me tuvieron que operar del tendón de Aquiles también, que lo pasé mal. Fueron dos años complicados y esa espina sí que queda ahí. Porque al final, por una etapa perdí el pódium en el 99 y luego sí que me podía haber estado al menos en el pódium. Esa espina sí que sigue ahí clavada

¿Ves a la gente joven que está todo el día como en el móvil? Tú empezaste a pedalear, me imagino que súper joven ahí en Albalat, en tu pueblo. ¿Crees que hoy en día la gente joven tiene esa pasión por la bici que pudieras tener tú?

? Yo creo que hay mucha pasión y muchísima afición. Hay muchísimos niños, muchísimas escuelas que compiten, que entrenan durante dos días a la semana y que están encima de la bicicleta. El móvil, siempre hay tiempo para todo. Hay tiempo para el móvil, hay tiempo para jugar y divertirse. Y hay muchísima gente, muchísimos niños que cogen la bicicleta para divertirse, que es fundamental. Empezar divirtiéndote.

Pues Ángel Casero, nos divertiremos con la próxima vuelta a la Comunitat Valenciana, ¿no?

Seguro que sí. Seguro que sí. Alguna trampita les haremos. Lo de la cronoescalada llevo años peleando por ello y yo creo que este año, el 2026, va a ser el bueno para poderlo hacer.