Andrés García: “Trabajar tu mente y tenerla despejada es lo que te hace diferencial”

La ayuda y la salud mental

Fue Pablo Cuñat (cedido por el Levante UD en el Amorebieta) el que me abrió los ojos en eso. Me apoyó en eso y me hizo esforzarme en eso y vi que es lo diferencial. La diferencia está en lo mental. Trabajar con un psicólogo, trabajar tu mente y tenerla despejada y ser capaz de concentrarte e incluso en partidos difíciles creo que es lo que da el punto extra y te permite ser diferente. La nutrición es importante porque lo comemos es lo que somos. La tengo muy controlada porque llevo en dieta muchos años.

Su debut en 2023 con el Levante UD en el Ciutat

Lloré al final del partido. Ya cuando me sacaron a calentar estaba motivado y bastante nervioso. Los compañeros me reforzaron mucho y tener ese apoyo te tranquiliza un poco. El partido lo recuerdo con mucho cariño. Vivo cerca del Ciutat y cuando paseaba de pequeño por ahí mi padre me decía: ‘¿Te imaginas jugar ahí?’.Ver tu sueño que se transforma en realidad te llena de satisfacción y orgullo. Me lo he ganado a pulso y no hay nada mejor que esa recompensa.

El calvario de la lesión en el pie

Nunca había tenido una lesión de tanta duración y el hecho de tener una lesión que no sabes cuándo vas a volver a estar bien te hace aprender bien. Hubo lágrimas con mis amigos, en casa, que me he tragado yo mismo. Soy muy reflexivo y he hablado conmigo y lo he tenido que soportar muchas veces yo solo. Es complicado pero me ha hecho madurar. Todo nos pasa por algo y he aprendido de todo y me va a servir para el futuro. A veces me hablo mal a mí mismo y ahora he trabajado y lo llevo mejor. Tendía a pensar en negativo: ‘a ver si no voy a volver a jugar’. Futuros que no iban a pasar y que te hacen pasar momentos malos. Y ahí me apoyaba en mi madre o en mi psicólogo y me decían que no me centrara en cosas que no tocan.

El adiós de Campaña

Desprende mucha alegría. He hecho muy buena relación con él en este tiempo de lesión y me resulta muy desagradable esa despedida porque me transmitía mucho. En días duros se acercaba y hacía de capitán también. Le deseamos lo mejor y es un tío de los pies a la cabeza y un jugador excepcional.

La renovación hasta 2027

Me pilló de sorpresa. Era mi cumpleaños y me encontré con todo eso. Algo sabía porque me dijeron mis agentes, pero no me lo esperaba. Muy contento y agradecido al club por todas las oportunidades que me ha dado y los valores que inculca. Desde el primer momento me he sentido como en casa.





El reto del ascenso a Primera División





Es un reto, una ilusión y yo veo al vestuario más centrado que nunca. Sobre todo por estos partidos que se ha jugado muy bien y por situaciones que se dan no se han dado los resultados que esperábamos pero es el momento en el que veo al vestuario más motivado que nunca y cuando más unido lo veo.