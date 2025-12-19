Álvaro del Moral convierte el partido contra la Real Sociedad en una final

El entrenador del Levante UD, Álvaro del Moral, ha calificado el próximo partido contra la Real Sociedad como "una final". En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico ha subrayado la importancia del choque para "acortar distancias" y ha afirmado que el equipo lo afronta con la máxima ambición: "Lo vamos a vivir como una final. Ahora mismo no hay más partidos".

Evolución y autocrítica

Del Moral ha reconocido que el equipo está en un proceso de crecimiento, con mejoras "en momento con balón, en momento sin balón", pero ha lanzado un mensaje de autocrítica. "El punto de inflexión es el punto de realidad, el punto de realidad de que como estamos siendo hasta ahora no está siendo suficiente, por tanto, tenemos que dar un punto más, todos", ha explicado.

Pese a las dificultades, el mensaje del entrenador es de confianza plena en su plantilla: "Claro que creemos en las capacidades de los jugadores". Ha insistido en que lo más importante es que "ellos quieran" y ha dejado claro que la rendición no es una opción para el vestuario: "En cuanto a bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos. Esto no cabe en nuestra mente ahora mismo".

El factor casa, un arma clave

El técnico ha destacado la importancia de jugar en casa y ha pedido que se genere una "comunión entre la gente y el equipo". El objetivo es "vivir un partido bonito" donde se pueda "vivir esa alegría". Para ello, considera fundamental que el equipo demuestre desde el primer minuto su intención: "Tenemos que hacer que el factor casa juegue a favor de nosotros".

Sobre la Real Sociedad, Del Moral ha comentado que son conscientes de que también están en un momento de necesidad y conocen las capacidades de sus jugadores, a pesar del reciente cambio de entrenador con la llegada de Ansotegi. "Tenemos nuestras armas y podemos hacerle daño al rival", ha concluido con convicción.