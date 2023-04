En Almería, de la Champions a la permanencia

Dice el tango que 20 años no es nada, pero no siempre. En mucho menos de la mitad, en ocho la vida de un club puede dar un giro de 180 grados y si no que se lo pregunten a los sufridos aficionados del Valencia CF que han pasado de sufrir por ver a su equipo clasificarse para disputar la Champiosn League a no vivir mientras no se logre la permanencia matemática en LaLiga Santander.

Ésta es la deriva a la que se ha visto empujado el conjunto che que el 23 de mayo de 2015, en la última jornada del campeonato, se jugaba la cuarta plaza de la clasificación dependiendo de sí mismo, pero muy pendiente de lo que hacía el Sevilla FC en Balaídos. Los hispalenses ganaban y el Valencia CF se ponía por detrás en el marcador en los Juegos Mediterráneos hasta por dos veces con goles de Thomas y Soriano que fueron neutralizados por las dianas de Nicolás Otamendi y Sofiane Feghouli. A 11 minutos del final, cuando la UD Almería se aferraba a la permanencia un gol de Paco Alcácer convería en euforia la grada naranja y sumía en la desesperación el resto del campo. Incluso aquel día, un recién llegado Peter Lim se atrevió a pasear junto a los seguidores valencianistas, como si se contagiara de su alegría. Quién lo ha visto y quién lo ve.

Momento del gol de Alcácer



En aquella UD Almería, el actual director deportivo che, Miguel Ángel Corona, era el capitán.

Ahora, poco menos de ocho años después la película ha pasado a ser de terror. El Valencia CF vuelve a Almería, pero cuarto por la cola y necesitado de un buen resultado para tratar de huir de la debacle, sin olvidarel resultado de la primera vuelta. El 2-2 en Mestalla hace que un hipotético triunfo de los de Rubén Baraja se convierta en una victoria de cuatro puntos, por el añadido del golaverage entre dos rivales directos.

Imagen del partido de la primera vuelta



Lo que han cambiado las cosas... a mucho peor.