Alex Mumbrú: "Hay buen rollo y buena química"

Mañana arranca la Liga ACB para el Valencia Basket, será contra el Girona, ante la afición taronja, a las 18 horas. Alex Mumbrú ha analizado al conjunto catalán. "Es un rival al que conocemos solo de los amistoso, ha hecho muchos cambios y no tiene a un pilar como Marc Gasol. Ha fichado bien, un jugador de Euroliga como (Yves) Pons y tienen un buen juego de ‘pick and roll’ con Quino Colom. Es el primer partido en casa, los que son nuevos podrán vivir el ambiente de la Fonteta. Espero que podamos hacer un buen partido", ha valorado el entrenador catalán.

¿Está contento con la plantilla que tiene?

Tenemos muchos cambios y, a diferencia de lo que le puede pasar al Unicaja o al Tenerife, no tenemos el bagaje táctico de años anteriores. Por eso tardaremos un poco más, pero hay buen rollo en el vestuario, hay buena química, esfuerzo y sacrificio y son los primeros detalles que hay que tener para crecer. No estamos donde queremos estar pero poco a poco lo haremos.

¿Cómo ha visto a Víctor Claver después de su vuelta del mundial?

Le hemos visto poco, es una semana y media, tiene más ritmo que los demás después de haber estado en el Mundial. Ha estado conociendo a sus compañeros pero le veo bien. Víctor es fácil que se integre en un grupo.

¿Cómo afronta la temporada?

La afronto con mucha ilusión y con muchas ganas, habrá momentos buenos y malos, con más o menos presión, pero lo hago desde la ilusión y las ganas. Veo a la gente ilusionada y a los jugadores con ganas de empezar, de que se dispare la salida. Luego, con la cantidad de partidos que tenemos, estarán cansados de jugar. Estoy contento con la plantilla, es una buena plantilla, nos permite competir y está compensada. Lo de Martin (Hermannsson) es un contratiempo pero el club se ha movido rápido para traer a (Stefan) Jovic. Sólo lleva tres días entrenándose con nosotros y aún no está metido en el equipo pero espero que en breve pueda estar.

El escolta que se está buscando, ¿por qué tarda tanto en cerrarse su incorporación?

Luis Arbalejo es un director deportivo que está continuamente mirando y moviéndose en el mercado. Queremos encontrar algo que nos pueda ayudar, no cualquier cosa porque confiamos muchos en los que tenemos. Si no lo encontramos, seguiremos. Puede ser una semana, dos o cuatro meses. Estoy contento con la plantilla pero con la vorágine de partidos que vamos a tener necesitas una plantilla larga.





Este año la presión está más sobre usted. ¿Lo siente así?

Estando en Valencia siempre tienes presión, es obvio, pero después del año pasado que el equipo no estuvo bien siempre hay un poco mas de presión, esta dentro del trabajo y lo llevamos bien. Prefiero que la presión sea para mi que para los jugadores. Quiero que ellos sientan el cariño de la Fonteta, lo necesitan y así será.

¿Qué ha aprendido Alex Mumbrú de la pasada temporada?

Tenemos un perfil más físico. El año pasado competíamos bien en la Euroliga y luego en la ACB no llegábamos. Hemos buscado un equipo que pueda competir en las dos competiciones, que tenga piernas. Los años de EL siempre son complicados y hemos intentado hacer un equipo que aguante físicamente, una plantilla larga, aunque sin Xabi y Martin se queda un poco mas corta de lo que pensábamos al principio, no somos quince sino que somos trece.





El año pasado al equipo le costó ser sólido atrás. En la pretemporada parece que ese aspecto ha mejorado. ¿Va a ser la defensa una seña de identidad del equipo para esta 23/24?

Confío en la defensa, no de ahora, sino de siempre. Pero hay que tener perfiles. Una de las señas de identidad han de ser la lucha, la garra y la defensa. Hemos estado en pretemporada haciendo muy buenas defensas y hemos de intentar que eso se alargue en el tiempo. Hay unas reglas que tenemos como equipo y que todo el mundo debe cumplir, un equipo defensivo puede competir mejor cuando las cosas no salen bien. Nos hemos obsesionado con que el equipo defienda, contacte, que la defensa sea sólida. Nos falta algo de tiempo pero es un equipo pensaros

¿Qué puede aportar Stefan Jovic?

Es un jugador experto, que conoce la Euroliga y su duda ha sido el físico pero ahora está perfecto. Necesitan años un jugador que fuera capaz de hacer jugar al equipo desde el pase no solo desde el bote, que sea capaz de repartir y estoy convencido de que nos lo dará. Tiene altura y eso nos da una buena cuestión táctica.

Parece que Chris Jones está más fino, más implicado. ¿Han hablado con él para que sea un jugador capital?

Chris es importante para nosotros, hay que entender las características de cada uno,. No podemos separar que dirija perfecto, es anotador y muchas veces necesita el bote. Empezó muy bien pero al final le costó mucho más ña cohesión y el juego en equipo. Hemos hablado con ´le, no solo yo también el club, para que entienda que para ser líder no es solo la pista, sino fuera, el vestuario… entendiendo lo que es hay que intentar sacar lo mejor de él.

Mañana a las 18 horas, el Valencia Basket comienza una temporada en la que el margen de mejora respecto al anteior curso es bastante grande. En la pasada Liga ACB, los valencianos acabaron octavos la liga regular, con un pobre balance de 17 victorias y 17 derrotas.