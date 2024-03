Álex Mumbrú: "Estar en el play in de la Euroliga no es presión, es una ilusión"

El Valencia Basket recibe mañana al potente FC Barcelona en el partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga. Los valencianos son décimos en la clasificación, con 13 victorias y 14 derrotas, posición que dan derecho a disputar el play in y ganarse una plaza en las eliminatorias por el título de la máxima competición continental. Quedan este duelo ante los catalanes y seis más, de los cuales cuatro son lejos de la Fonteta. Por eso el choque de mañana es más que determinante. Ganar sería un paso grande. Pero hay que dar más. Ante este panorama, Álex Mumbrú ha querido rebajar la presión que pueda sentir su plantilla.

"Es más una ilusión que una presión. Es algo que nunca hemos conseguido (con este formato). Que queremos estar, sí. Que es una obligación, queremos intentarlo, tenemos la ilusión de luchar e intentarlo. Pensando en el calendario, está claro que no és millor, jugamos partidos fuera de casa contra rivales directos, de alto nivel, y ahora viene el Barcelona que es el cuarto clasificado. Sabemos de la dificultad, pero no pensamos más allá del partido a partido. Únicamente pensar en el siguiente, también tenemos liga ACB por medio, así que tenemos que ir partido a partido y no ir más allá del día a día" explicó Mumbrú sobre si siente responsabilidad mirando lo que queda por jugarse en Europa.

¿Cómo ve usted el partido de mañana ante el FC Barcelona?

Bueno, un partido como todos en esta recta final, muy importante para nosotros pero también para ellos. Les conocemos bien, es el cuarto partido contra ellos entre Euroliga y ACB, esta vez en casa. Sabemos que tenemos que estar muy bien. El último allí, tuvimos momentos no muy buenos, fuimos capaces de volver, pero tenemos que evitar esas desconexiones. Tenemos que ser capaces de jugar duro y sólidos durante 40 minutos. Ser capaces de defender a un nivel alto y de atacar mejor. Ellos defensivamente han crecido mucho, están mejor en rebote, mejor corriendo, y tendremos que ser capaces de parar esas virtudes que cada vez están usando más.

El equipo está mostrando en los dos últimos partidos una voluntad de compartir más el balón, de trabajar más el ataque, pero ha encajado muchos puntos contra Virtus y Zunder. ¿Es capaz de conseguir en este tramo decisivo del curso que se combinen las dos cosas, buen ataque y buena defensa?

Tenemos que intentarlo, combinar buen ataque y buena defensa, pero si me preguntas cuál es nuestra gran baza, sin duda, la defensa. Nosotros defensivamente tenemos que estar a un nivel muy, muy alto. Llevamos tiempo trabajando en cosas de ataque para que todo salga más fluido. La baja de Touré nos ha quitado intimidación y poder defender más arriba. Tendremos que buscar otras soluciones.

Kevin Pangos quiere que mañana ante el FC Barcelona sea un punto de inflexión a su rendimientoCOPE

Desde que llegó a Valencia en la primera semana del 2024, Kevin Pangos no ha conseguido rendir como se esperaba de un jugador con su brillante carrera. Los dos meses apartado en milán por Ettore Messina le hicieron perder ritmo de competición y confianza. Todo el mundo en el club habla de su ética de trabajo, de su buen carácter, pero el mejor Pangos sigue sin aparecer. "Claro que he tenido momentos como este en mi carrera. Pero este es diferente porque he venido a un equipo a mitad temporada y estoy tratando de encontrar mi rol y cómo encajo. Pero para mí lo más importante es que el equipo gane y en este punto de la temporada lo que intento es ayudar en lo que puedo, sin preocuparme de las estadísticas y cosas así. Así que este es un partido crucial en una parte clave de la temporada y es un momento importante para sacar lo mejor de mí, y ayudar al equipo a estar donde queremos estar", razonó el base canadiense.

¿Le ha ayudado a mejorar el rendimiento el haber salido de titular en los últimos partidos?

En estos últimos partidos he jugado más, más oportunidades de ser titular, aunque para mí no es importante ser titular o no. Estoy intentando dar buenos minutos en pista cuando tengo la oportunidad, el entrenador me dice que sea agresivo, que sea yo, que tenga confianza. Eso está muy bien, así que en los últimos partidos he tenido más ritmo empezando de titular y vamos a seguir avanzando.

¿Qué le puede aportar al equipo en este tramo clave de la temporada?

Le puedo aportar varias cosas. lo primero, experienciaHe estado en esta situación de perseguir los playoffs antes y los detalles cuentan cuando todos los partidos importan y llega el momento decisivo. En la pista, dependerá de los partidos, en algunos tendré que tirar más, en otros encontrar a mis compañeros abiertos. Es difícil de precedir, pero estoy con confianza y seré flexible para aportar en función de las circunstancias.

¿Es capaz este Valencia Basket de jugar bien en ataque y en defensa?

Ese es nuestro trabajo, ponerlo todo junto. Es así, ha habido partidos en los que hemos atacado bien pero no hemos defendido y otros en los que hemos estado mal en defensa y bien en ataque. Así que ahora es importante poner el foco en juntar todo, ataque y defensa. Y claro que somos más que capaces de hacerlo pero hay que hacerlo.

Se enfrenta a uno de tus antiguos equipos, el FC Barcelona, les conoce bien. ¿La clave?

Es un partido muy importante para nosotros, en un momento clave de la temporada, en el que cada partido cuenta. Necesitamos que todos hagamos nuestro trabajo durante 40 minutos y coger la victroria. Les conozco bien, también jugamos hace poco contra ellos. Allí tuvimos malos momentos que nos lastraron y buenos que nos relanzaron. Serán partidos diferentes, pero ncesitamos hacer una buena defensa y elaborar nuestros ataques para anotar. Eso será muy importante mañana.