Alessio Lisci: "El adiós del club sabemos todos cómo ha sido"

Alessio Lisci, exentrenador del Levante UD, ha vivido una larga trayectoria dentro del club pasando por el Juvenil A, Atlético Levante y el primer equipo de la entidad. El italiano ha atendido a los micrófonos de COPE para explicar las polémicas ocurridas, su proyecto de futuro y cómo ve al Levante en la próxima temporada en Segunda División.

Tiempo para desconectar pero mirando al futuro...

Siempre tenemos un ojo mirando al futuro pero ahora con tranquilidad y desconectando, aprovechando el tiempo para seguir formándome.

Ya ha pasado un margen desde el adiós del banquillo del Levante, ¿te ha dado tiempo a hacer un balance de tu pase por el club granota?

Lo he hecho y hay muchas cosas que han pasado para bien o para mal. Evidentemente pienso que he hecho cosas muy bien y otras que puede que me haya equivocado pero eso entra en lo que es el fútbol. Al final el objetivo era la salvación aunque luego si analizamos que el umbral estaba en 39 casi imposible pero los número en general desde que lo cogí yo son muy buenos. Pero el amargo que nos deja el descenso no nos lo quita nadie y tenemos que convivir con ello.

En balance positivo, ¿te alegras de alguna decisión tomada?

La mejor apuesta ha sido Pepelu, un jugador que no había tenido tanta participación antes. Ha salido muy bien y con la renovación que ha hecho será una institución del club, esperemos que se cumplan los 10 años de contrato.

¿Cuál es tu balance en lo personal tras salir del club granota?

Yo quería seguir entrenando y la oferta del club era muy buena pero no me veía en una oficina , lo que yo quería era entrenar. Decidí salir porque creía que era lo correcto y ser fiel a lo que soy . El adiós del club sabemos todos cómo ha sido. El tiempo ya ha pasado y estoy muy tranquilo. Siempre agradeceré a Quico y a los consejeros por darme la oportunidad, al club en general y a la afición. Guardaré siempre un especial cariño a todo el levantinismo y este año seguiremos animando para que el Levante suba a Primera División.

No te haces a la idea de que vas a empezar la temporada entrenando...

Si no pasa nada raro, no voy a empezar entrenando.

¿Has disfrutado estando en el Levante?

Al principio no lo he podido disfrutar porque eran muchas cosas y lo viví de forma muy agobiada. Me pasó lo mismo cuando cogí el filial el año anterior. Luego las cosas ya fueron a mejor y la vuelta la disfruté mucho. He entendido muchas cosas y en la parte final he disfrutado muchísimo todos los partidos.

Nombras esa oferta que te presenta Felipe Miñambres pero en ningún momento el director deportivo te ofrece entrenar al primer equipo. Él mismo en una rueda de prensa dice que estabas en la lista como otro cualquiera. ¿Tú sentiste que estabas en esa lista con alguna opción?

Yo a los dos días que se me hizo la oferta la rechacé, luego por lo que me contó Felipe hasta el último segundo había opción. Conmigo no ha hablado nadie, han hablado con mi entorno diciendo que hasta pocos días que se oficializara Nafti aún había posibilidades.

¿Qué tal con el vestuario, te has sentido resplandado por ellos?

Del vestuario no me puedo quejar en ningún momento. Evidentemente con altibajos pero ellos siempre han intentado hacer todo lo que se les pedía dentro de lo que podían dar ellos.

¿Cómo ves al Levante de cara al año que viene?

A día de hoy, el mercado de Levante no ha empezado casi. No tengo ninguna duda de que la plantilla granota va a ser de las mejores de Segunda División. Espero que queden entre los primeros dos y no tengamos que sufrir.