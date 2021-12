Alessio: “Bajo ningún concepto es un marrón”

El entrenador del Levante, Alessio Lisci, explicó que coger las riendas del equipo en el partido de Copa del Rey en Melilla este jueves y el domingo ante Osasuna en la Liga no es “bajo ningún concepto un marrón” y recalcó que la clave para cambiar la racha es recuperar a los jugadores mentalmente.“Cuando he oído hablar de marrón… Ojalá todos los marrones sean así, es una oportunidad y estoy encantadísimo. Bajo ningún concepto es un marrón, tengo la oportunidad de entrenar a un equipo muy bueno, con el que se pueden hacer las cosas bien”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de su debut en Melilla.

“De marrón nada, es para dar las gracias”, recalcó el italiano, que admitió que apenas durmió cuando el presidente del Levante, Quico Catalán le comunicó su nombramiento.“Me llamó a última hora de la noche del lunes y desde que colgué el teléfono vi a Osasuna hasta las 5 de la mañana y a las 7 estaba en la ciudad deportiva de Buñol”, confesó el hasta ahora entrenador del filial del Levante.

El entrenador italiano dijo que “no hay mucho margen” para trabajar pero que va a intentar “dar pinceladas” de su estilo de juego pero descartó que pueda hacer “una revolución en dos días”. “No sé hasta dónde podemos llegar, tengo la máxima confianza de que las cosas van a salir perfectamente. El equipo está tocado anímicamente y los jugadores sufren. Desde fuera parece que son solo futbolistas pero son personas y no se les puede reprochar nada”, indicó.

“Viniendo de la racha que tienen pueden tener dudas pero es un equipo muy bueno y no las tiene que tener. Cuando se recuperen al cien por ciento van a dar muchas alegrías al club, es una situación reversible. Que se vuelvan a sentir buenos, que es lo que son”, enfatizó.

RUEDA DE PRENSA | Alessio Lisci (@Alelisci):



“Para mí es un momento espectacular, fantástico. Estoy muy feliz, con muchas ganas”.



“La #CopaDelRey es una competición bonita, el año pasado dio muchas alegrías al club”. pic.twitter.com/OaH4yXGASM — Levante UD ?? (@LevanteUD) December 1, 2021





Además, Alessio, que mostró su respeto por el trabajo hecho tanto por Paco López como Javier Pereira durante la temporada, fue tajante sobre si piensa en si podría seguir en el cargo más allá del próximo domingo.“Mi situación es la misma que la del primer equipo y se lo dije a los jugadores. El error más grande es pensar en el pasado y en el futuro. Hay que vivir al día y entrenar bien y jugar bien y cuando el árbitro pite después del partido ante Osasuna, ya veremos y que no me pueda reprochar nada. Me gusta la incertidumbre, así que estoy contento”, afirmó.

Sobre el partido ante el Huracán Melilla en Copa, Alessio dijo que pese a ser un equipo amateur es “intenso” y aclaró que no hace falta que motive a sus futbolistas. “Ganar te va a ayudar y te va a hacer cambiar el chip. No hará falta motivar al equipo y están muy metidos en el tema. Y es bueno que se vea una respuesta ya en Melilla”, finalizó.

Alessio, de 36 años, dirige el entrenamiento en Buñol