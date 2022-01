El Levante, con goles de Soldado y Morales en la segunda mitad, estrenó su casillero de victorias en un encuentro en el que el Mallorca falló un penalti y vio un gol anulado a diez minutos del final. La primera mitad fue insulsa, pero en la segunda y a partir del 1-0 logrado por Soldado en el segundo minuto de la reanudación, el encuentro se revolucionó.



En el ecuador de este periodo, Aitor Fernández paró un penalti a Brian Oliván y después hubo un gol anulado a Fer Niño por mano previa de Salva Sevilla, antes del 2-0 marcado en la última jugada del encuentro



El Levante salió con tres centrales para asegurarse atrás después del elevado número de goles recibidos en la súltimas jornadas, mientras que en el calentamiento del encuentro, Valjent se lesionó y tuvo que iniciar el choque Sedlar en las filas mallorquinistas, en las que Leo Román fue el portero titular en detrimento de Manolo Reina.



Aunque el visitante Llabrés propició la primera opción de gol del encuentro a los cuatro minutos con un disparo que Aitor Fernández envió a córner, la primera parte del encuentro no estuvo marcada por el fútbol ofensivo. Ni a uno ni a otros les dio resultado sus planteamientos. Ninguna fue capaz de crear ocasiones claras de gol. Las urgencias por ganar e colista Levante no el impidieron emplearse al cien por cien en todas las acciones, pero con ello no fue suficiente.









Sus llegadas fueron pocas y tibias, mientras que el Mallorca merodeó con cierta frecuencia por la frontal del área local, pero sin superar el orden defensivo local. Esa dinámica desembocó en un empate sin goles al descanso. La segunda mitad comenzó con el 1-0 en una gran acción de Bardhi que Soldado convirtió en gol al quedarse solo frente a Leo Román y que recompuso la dinámica del partido aunque no en la línea prevista de control por parte del equipo que necesitaba empatar.



De inmediato, un cabezazo de Roger al larguero puso haber puesto el 2-0 en el tanteador. El Levante se había puesto las pilas y el Mallorca no encontraba su sitio en el encuentro. El fútbol que no había puesto el equipo local en la primera mitad apareció tras el 1-0, con espacios para acercarse a la meta visitante frente a un Mallorca que apenas reaccionaba.



A los 64 minutos se produjo una acción clave, ya que el árbitro señaló penalti por un pisotón de Rober Piera fer Niño. La acción conllevó tras cartulinas para los locales, (una de ellas a Soldado que ya había sido sustituido) y la parada de Aitor Fernández a lanzamiento de Brian Oliván. Seguía el 1-0 en el marcador.





Cárdenas felicita a Aitor, que paró un penalti





A pesar de ello, una recuperación del Mallorca permitió que Fer Niño marcara, pero el gol fue anulado por mano previa de Salva Sevilla, lo que dio paso a unos minutos finales en los que el equipo visitante sí que se animó a lanzarse a por el empate y a obligar al conjunto valenciano a defenderse de forma numantina, aunque en la contra del minuto 97 llegó la sentencia por cuanto de Morales.





Morales, recién salido del covid-19, no pudo contener las lágrimas

Ficha técnica:



2 - Levante: Aitor Fernández, Miramón, Vezo, Duarte (Postigo, m.68), Franquesa, Bardhi (Malsa, m.85), Pepelu (Radoja, m.85), Rober Pier, Campaña (Melero, m.68), Roger y Soldado (Morales, m.57).



0 - Mallorca: Leo Román, Maffeo (Brian Oliván, m.56), Russo, Sedlar, Jaume Costa, Sánchez (Amath, m.56), Battaglia (Salva Sevilla, m.74), Ruiz de Galarreta (Prats, m.95), Take Kubo, Javi Llabrés (Hoppe, m.74) y Fer Niño.



Goles: 1-0, m.47: Soldado. 2-0, m. 97: Morales



Árbitro: Figueroa Vázquez (comité andaluz). Amonestó por el Levante a Soldado después de haber sido sustituido (m.65), Pepelu (m.66) y Miramón (m.66) y por el Mallorca a Maffeo (m.2) y su entrenador Luis García (m.70). Expulsó con roja directa a a Campaña (m.82) también después de haber sido cambiado.



Incidencias: partido de la jornada 20 de la Liga Santander disputado en el estadio Ciutat de València ante 13.330 espectadores.