Alberto Marí, cerca de renovar y salir cedido al Mirandés

Alberto Marí será la próxima pieza en abandonar la plantilla del Valencia CF en las próximas horas. El delantero ha hecho sus maletas y pondrá rumbo al CD Mirandés en forma de cesión. Su contrato terminaba en junio de 2026, pero antes de desprenderse de él del todo, el club ha preferido ampliar su vinculación una temporada más y quedarse en propiedad con el delantero alicantino. El Valencia CF se queda entonces con tres fichas libres, a la espera de la salida de Canós.

Marí llegó al Valencia CF procedente de la SD Eibar para jugar en el filial de Miguel Ángel Angulo. Fue uno de los canteranos a los que Baraja sumó a las filas del primer equipo para lograr la salvación en 2023 y marcó un gol decisivo en Balaídos ante el Celta. Ese verano tuvo que pasar por quirófano por una lesión en el recto femoral, que le tuvo sin poder participar hasta diciembre, aunque su participación en la segunda parte de la temporada fue baja. La temporada siguiente salió cedido al Real Zaragoza, donde marcó dos goles en 27 partidos de Liga en segunda, con una media de 25 minutos por partido. Fue la campaña pasada y en invierno estuvo a punto de cambiar de equipo rumbo al Málaga, pero no se culminó. En esta pretemporada volvió a tener mala suerte y se hizo una rotura en los isquios. Ahora, a punto de culminar su recuperación, pondrá rumbo al CD Mirandés después de renovar su contrato hasta 2027, como ha informado El Desmarque VCF y ha podido confirmar esta casa.