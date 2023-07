Albelda: "Estaría bien que el club explicara a dónde vamos"

David Albelda ha sido protagonista hoy en Deportes COPE Valencia para analizar la actualidad del Valencia CF una vez se confirmó la renovación de Baraja, el fichaje de Pepelu y el pago de la opción de compra de Cenk. Todo esto, dos meses después de que conjunto che salvara la categoría en la última jornada.

¿Qué opina de Pepelu?

A pesar de la edad, tiene un bagaje importante, es verdad que en Primera menos. Me parece que es un perfil que tiene cabida en toda plantilla. Iremos viendo el rol que tiene. Hay que esperar. Es un fichaje bueno pero hay que ver el rendimiento. Viene de jugar en Segunda este año.

¿Lo ve más de 6 o de 8?

Creo que empezó la temporada y explotó por él mismo, sobre el papel no iba a ser una pieza importante y estuvo a punto de salir porque se contaba poco con él. Tiene mérito el crecimiento. Es completo. Puede jugar un en un doble pivote como 6 o 8. Tiene llegada, tal vez lo que menos, pero es fuerte y potente. Puede actuar en ambas posiciones. No le veo jugando demasiado de espaldas, pero de 6 u 8 sí puede hacer ambas funciones.

¿Qué opina de la renovación de Baraja?

Creo que si el quipo conseguía la salvación lo más normal y probable era dar continuidad. Sí que pienso que hay que ser más ambicioso. No podemos estar contentos con salvarnos en la última jornada. El propio Rubén hablaba de exigencia y hay que aplicarla cada día a ver hacia dónde va el proyecto. Parece que no habrá fichajes de mucho nombre porque manda la economía, pero como aficionado no estoy contento por salvarnos en la ultima jornada a falta de quince minutos. Lo normal es esperar mucho más. Corona dijo en la presentación de Pepelu que no se podía repetir lo de la temporada pasada. Tengo la sensación de que va a haber muchas entradas y salidas.

¿Qué margen de maniobra cree que tiene el Valencia CF?

El margen de maniobra está atrapado por las salidas. Se compró a Cenk por 5 y se compró a Pepelu po 5. Se va a estar parado hasta que se saquen jugadores. Se habla de Yunus. Paulista y Castillejo es dificil por edad y los contratos que tienen, tienen contratos altos y nadie quiere perder dinero.

¿Debería seguir Cavani (más allá de lo económico)?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esa pregunta la podemos responder cualquier aficionado. Ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él.. No hace falta que me llame Albelda para responder. Se le puede dar otra oportunidad, pero influye el contrato, que hoy es difícil de mantener. El error está en haberlo traído con un contrato que es difícil de asumir. Estás un poco atrapado. Va a depender mucho de la voluntad del jugador de querer ir a un sitio a jugar. El VCF no va a poder decidir nada por el jugador, lo único que puede decir es que se busque acomodo, y él debe ser el que lo busque. Los jugadores da igual la edad que tengamos, cuando nos retiramos siempre nos vemos capaces de continuar. No tengo duda que él se verá capacitado. Otra cosa es lo que piense el entrenador y la dirección deportiva. Ahí está el problema. Se puede aplicar a cualquier jugador que esté en el club que el club quiere sacar. El jugador siempre mira cosas externas y pocos se miran a sí mismos y se preguntan que han hecho para no jugar. Más en un club como el VCF porque los jugadores están en una situación cómoda porque está el escudo de Lim. Recuerdo mi época, que estábamos a pecho descubierto. Ganamos LaLiga con Benitez pero en diciembre la gente quería que se fuera.

¿Ha reseteado o sigue preocupado por el futuro del Valencia CF?

La situación no te da la tranquilidad de creer que se va a hacer algo grande. Está costando, la economía te atrapa, el año pasado estuvimos ya en con riesgo de descenso… No hay problema que seamos un club vendedor. La Champions ni soñarla, pero estaría bien que el club explicara dónde vamos. La realidad sólo la saben desde dentro. Es lo que uno piensa como aficionado durante el año.

Se le vinculó con el regreso Valencia CF...

No se han dado las circunstancias para que esté trabajando en el VCF. Poco más. No hay mucho más que hablar de este tema. Ha habido voluntad de que entrara en la Academia VCF pero no se han dado. Hay que valorar muchas cosas y hay mucho tiempo para todo.