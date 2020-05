Albelda y Cañizares apoyan a Morientes

Coincidieron dos años en el Valencia CF (entre 2006 y 2008) y eso se nota. La confianza entre todos ellos se percibe desde lejos y en El Partidazo de COPE quedó claramente demostrada. Fernando Morientes era el personaje del día después de que Juanma Castaño hubiera adelantado la noticia de que varios futbolistas le habían pedido que diera un paso adelante y se convirtiera en la alternativa a David Aganzo en la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en el nuevo líder sindical del fútbol, después de los presuntos casos de corrupción adelantados por el diario Marca.

Y el 'Moro' lo confirmó punto por punto: "2021 me queda muy lejano y a día de hoy después de las llamadas que he recibido no me podría echar a atrás y mirar hacia otro lado, y a pesar de que tengo una vida muy tranquila, muy placentera y estoy muy feliz y esto serían incovenientes, problemas y más cosas, el fútbol puede con todo".

Entraron en el programa dos de los comentaristas-futbolistas de COPE y ambos mostraron su respaldo a las palabras de Fernando Morientes. El primero en hacerlo fue David Albelda, con un tono muy irónico: "creo que tenemos candidato claramente. Suena bien lo de Morientes y Casillas (a la Federación española), aunque son los dos muy merengues, pero suena bien". Morientes también puso de su parte y le recordó que él había apoyado a Albelda cuando se presentó a la presidencia de la Federación de fútbol de la Comunitat Valenciana. "Así quedamos", resolvieron ambos.

Por su parte, Santi Cañizares también fue muy contundente: "debe hacer lo que le apetezca, no hay que hacer nada forzado. Si le apatece, que nada le pare y si no le apetece que nadie le fuerce. Que no haga nada por nadie, que lo haga por él. Va a ser él quien tenga que vestirse con traje y corbata y va a tener que levantarse muchos días temprano y acostarse muchos días tarde y con la cabeza loca".

Tres amigos, todos con pasado valencianista, en antena.