Albelda: "El Comité de Competición miente"

David Albelda participó en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño tras la decisión del Comité de Competición de cerrar la grada Mario Alberto Kempes durante los próximos cinco partidos.

“Sobre todo el cabreo es cuando un Comité de Competición miente en su propia resolución. Es increíble, que dice que hubo cánticos de ‘mono, mono’ que se fueron yendo a ‘tonto, tonto’ cuando es mentira. Si lo de la grada sirve para que no pase más y que en otros casos se cierran las gradas, oye fenomenal y bienvenido sea. Que a los que han sancionado no entran más y lo meten en la cárcel, fenomenal. Pero por favor que un Comité tiene que ser mucho más serio y no tragarse esos videos que son falsos. Y me resulta difícil de entender que un club como el Real Madrid, que lleva una estructura de comunicación enorme, como le dejan aunque sea después del partido ir a rueda de prensa y soltar que todo el campo estaba cantando lo de ‘mono, mono’. Es increíble, porque esas ruedas de prensa se preparan y si no se pregunta tienes al lado a un ‘perro de presa’ que en el momento que metes la pata te dice: ‘frena un poquito’. Rectificó Ancelotti un poquito en Twitter pero han tenido que pasar unos días y aquí en Valencia comiéndonos el caldo de cultivo de todo lo que ha fomentado este tsunami".

El brasileño, en el momento en el que denunció los insultos racistasEL MUNDO





Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia, adelantó en Tiempo de Juego y en El Partidazo el profundo malestar del Valencia CF y su recurso tras la sanción impuesta.

“En el Valencia CF se podían esperar como todos que hubiera un cierre parcial de la grada pero ahora mismo hay una mezcla de indignación y frustración por el linchamiento que está sufriendo, porque se ha tergiversado lo que pasó y por el agravio comparativo. Iba a sentar un precedente la sanción a Gayà de cuatro partidos y todavía estamos esperando. Ha habido una reunión telefónica de urgencia entre los ejecutivos del Valencia CF y los abogados del club y el VCF va a recurrir la sanción porque es un atropello la sanción. El VCF no ha podido hacer más de lo hecho hasta ahora y con mayor rapidez: en menos de 48 horas condenar el racismo con dos comunicados e identificar y que sean detenidos tres aficionados y expulsarlos de por vida de Mestalla. Ha molestado en el VCF el punto 6 del comunicado de Competición en el que se asegura que a Vinicius se le despide con el cántico generalizado de toda la grada de ‘mono, mono’, cuando tanto LaLiga como Ancelotti han reconocido que fue realizado por parte de una minoría. Fuera del campo no fueron los 3.000 del video manipulado sino menos de cien ultras que en su mayoría no tienen acceso a Mestalla. LaLiga y Ancelotti reconocen que ha sido una minoría la que cantó ‘mono, mono’. En la grada de Mestalla, en su inmensa mayoría, se acusa a 46.000 espectadores de racistas y cantaron ‘tonto, tonto’. Ancelotti en la sala de prensa sembró la semilla que recorrió el mundo que Mestalla en su totalidad había cantado ‘mono, mono’ cuando era ‘tonto, tonto’. Es gravísimo. Sí que ha dañado a nivel internacional la reputación del Valencia CF. Una marca muy importante patrocinadora principal del Valencia CF ha llamado para pedir explicaciones al club por el asunto racista generalizado en Mestalla a raíz de la rueda de prensa de Ancelotti".