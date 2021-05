Adiós de Rochina, Toño y Doukouré… aunque no serán los únicos

El partido de este viernes es el último del curso y no será uno más para Rochina y Toño. El centrocampista valenciano, como desveló COPE en septiembre, rechazó la oferta de renovación que le planteó el Levante UD y en invierno las conversaciones se pararon definitivamente. El de Sagunto llegó a València en enero de 2018 en un traspaso encubierto procedente del Rubin Kazan. En julio se formalizó su contrato hasta 2021 y este viernes pondrá punto y final a su etapa como levantinista. Su calidad está fuera de toda duda, pero ha sido irregular y la afición nunca le ha perdonado alguno de sus gestos dedicados a la grada. Nueve goles ha anotado en este tiempo y esta temporada ha participado en 25 encuentros de Liga.

Rochina, en un entrenamiento en Buñol

Su compañero y amigo Toño también se despedirá este viernes. El Levante UD, como viene contando COPE, tenía la posibilidad de cortar su contrato (hasta 2023) si no cumplía con una serie de hitos deportivos y al no cumplirlos el club ya le transmitió al futbolista que no entraba en los planes de la próxima temporada. A Toño lo fichó Manolo Salvador en 2014 procedente del Recreativo de Huelva. Sólo la llegada de Carlos Clerc le apartó de la titularidad. Su etapa en València está marcada, desafortunadamente, por su paso por la cárcel en febrero de 2019 apenas unos días después de haber renovado su contrato con el Levante UD tras varios meses de negociaciones con el presidente Quico Catalán.

Toño, en un partido del Levante UD

El tercer jugador que dirá adiós a la afición granota es Cheick Doukouré, que llegó al Ciutat de València en 2017 y ha sufrido un calvario con las lesiones. El curso pasado estuvo cedido en el Huesca, en Segunda División, y regresó tras romperse el tendón de aquiles. Ha aprovechado el tramo final de temporada para jugar varios partidos y se marchará sin haber brillado como levantinista.

Doukoure controla el balón

Al margen de estos tres jugadores, hay otros muchos que podrían vivir sus últimos minutos con la camiseta del Levante UD. Postigo, que todavía no ha aceptado la oferta de renovación, Duarte, que podría marcharse si el Levante UD no igualase una oferta superior si la presenta durante el mes de junio, o Sergio León tienen un futuro incierto en el Ciutat de València. Casos muy parecidos son los de Vukcevic y Coke, mientras que el club tendrá que escuchar ofertas por aquellos jugadores con mejor cartel, como De Frutos, Vezo o Bardhi.