Adiós de Peñarroya: “No alcanzamos las metas que pretendíamos”

El técnico Joan Peñarroya admitió este martes, cuando se confirmó que no seguirá en el banquillo del Valencia Basket la próxima campaña, que no han conseguido los objetivos que se marcaron para este ejercicio pero recordó los numerosos “contratiempos” a los que han tenido que hacer frente. “Ha sido una temporada repleta de contratiempos desde el inicio que culminó de la peor manera con la lesión de Martin -Hermannsson- el último día. Soy consciente que al final no hemos alcanzado las metas que pretendíamos, pero me siento orgulloso de cómo los hemos afrontado todos y trabajado por superar tanta dificultad”, señala en una carta incluida en el comunicado del club que confirmó su marcha.



La entidad realizó un par de ofertas a Peñarroya para renovar su contrato durante la temporada pero el técnico no las aceptó y al acabar la misma no ha querido abrir una nueva negociación por lo que tras una campaña, saldrá del club.



“Hace un año llegué ilusionado y agradecido por la oportunidad de poder entrar a formar parte de esta gran institución y ahora que toca despedirme todavía tengo más gratitud y orgullo de haber sido uno más de la ‘Familia Taronja’”, apuntó.



El técnico agradeció a sus ayudantes, a los jugadores y a los trabajadores del club “su implicación, esfuerzo y trato que me han mostrado desde que llegué”. También hizo extensivo ese agradecimiento a los medios de comunicación pero especialmente a los seguidores. “Mención especial a nuestra afición que siempre ha estado con el equipo. Recibir tantas muestras personales de cariño me hace estar en deuda”, afirmó. Además, el entrenador auguró que “bajo el amparo” de Juan Roig, máximo accionista del club, un proyecto “sólido e ilusionante” como el que existe “continuará dando muchas alegrías”.