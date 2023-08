PSOE dice que Catalá no ha hecho nada contra okupas y PP replica que "más que en 8 años"

El concejal socialista Javier Mateo ha criticado que el gobierno municipal que lidera María José Catalá "no ha avanzado nada en la problemática de las viviendas okupadas que afectan a Campanar o Orriols, a pesar de sus anuncios electoralistas", mientras el PP ha replicado que en dos meses han hecho "más que en ocho años" de gobierno progresista.



"Lo único que han hecho Catalá y el PP es anunciar medidas que ya había puesto en marcha el PSOE, como requerir a la Sareb que reconociese la propiedad y activase así el desalojo de las viviendas", ha resaltado Mateo, que ha exigido "firmeza para no desandar el camino avanzado" en la avenida Constitución.



Además, ha explicado a Catalá que "parte del plan para desocupar ese edificio es el de dar una solución a las familias vulnerable que viven allí para que se pueda proceder a resolver la situación del inmueble", pero ha denunciado que "para el nuevo gobierno las prioridades son otras y desde luego no está entre ellas dar respuesta a los problemas de las familias de los barrios".



"El problema es que ni al PP ni a la derecha les importa nada las familias de estos barrios, que son las que sufren los efectos de este tipo de ocupación", ha afirmado Mateo, que ha asegurado que el PSOE trabajó "para que la Sareb asumiera su responsabilidad", pero que el PP "no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo", ha incidido.



Por su parte, el concejal de la delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, ha señalado que "el gobierno de PSPV y Compromís no hizo nada para frenar la okupación ilegal de viviendas en la ciudad", por lo que "no pueden ahora criticar, cuando se está actuando rápidamente y con eficacia en el edificio de la avenida Constitución 262".



El concejal ha criticado que el hasta mayo concejal de Seguridad, Aarón Cano, dijo que en València "no había un problema de okupación en Valencia" y ha censurado que "cuando gobiernan dicen una cosa, negando la realidad, y ahora otra cuando son oposición".



El popular ha subrayado que la seguridad de los vecinos es "prioritaria" y "ya se ha tapiado una de las viviendas del edificio que se encontraba vacía en el edificio de la avenida Constitución".



"En dos meses hemos hecho más que Compromís y PSOE en ocho años", ha apuntado Carbonell, que ha añadido que esta próxima semana 2se empezarán a ver las primeras acciones coordinadas por Policía y grandes tenedores".



Por último, Carbonell ha recordado que "este es uno de los principales compromisos de este equipo de gobierno con los valencianos" y ha concluido que no pararán hasta que "la okupación ilegal deje de ser un problema para los vecinos".