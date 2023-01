Colegiados Médicos. COPE MÁS Valencia | 26.01.2023 | Diabetes

El espacio Colegiados Médicos ha dedicado su tiempo a acercarnos la realidad de la diabetes, una enfermedad que no tiene la prensa que otras enfermedades; no es el cáncer ni el SIDA, no digamos ya el Covid. Efectivamente no ocupa tantos titulares, pero arroja unas cifras tremendas que es importante conocer. Algunos dicen que es la pandemia del siglo XXI, o incluso del XX. Otros le llaman “la asesina silenciosa”. Lo que es cierto e incuestionable es que la diabetes está completamente extendida en nuestra sociedad, hasta tal punto que miles de personas la tienen, y ni siquiera lo saben.

Para hablar de la diabetes hemos tenido con nosotros a dos auténticos expertos. La doctora Rosa Casañ, médica especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico de Valencia. Y también al doctor Juan Francisco Ascaso Gimilio, que se jubiló en 2018 como Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del mismo hospital, y que recientemente ha sido reconocido con el premio Certamen Médico que entrega el Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de Valencia, por toda su trayectoria profesional.