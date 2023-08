Detenidos dos trabajadores de la piscina de Benicalap por presunto delito de odio

Dos trabajadores de la empresa concesionaria que gestiona la piscina municipal de Benicalap, en València, han sido detenidos por un delito de odio tras la denuncia presentada por una mujer al impedirle el acceso por llevar velo.

Los detenidos son dos hombres de 32 y 50 años a los que este jueves se tomó declaración como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y fueron puestos en libertad con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

Y ahora te cuento la historia: Fadila Said llegó hará unas 3 semanas a la piscina de Benicalap con sus dos hijos de 5 y 8 años. En la puerta, el personal de seguridad se negó a dejarla pasar por llevar velo. Además, le preguntaron si llevaba bañador y contestó que no porque solo iban a bañarse los pequeños, a lo que el personal le contestó que no iba a poner pasar por eso tampoco. Sin embargo, al mismo tiempo sí iban entrando otras madres con sus hijos, y que tampoco llevaban ropa para bañarse.

Algunas de las frases que tuvo que escuchar Fadila en ese momento fueron "Vete a tu puto país", "qué asco de ropa lleváis", o "idos a parir a vuestro país".

Tras esto, el Ayuntamiento de Valencia ha comunicado la apertura de una investigación conjunta por parte de la Fundación Deportiva Municipal y la ONDIS, Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Valencia, para conocer los hechos que se han producido y tomar las medidas oportunas si fuesen necesarias.

Desde el PSPV Y Compromís, piden que se investigue con la mayor rapidez y que el ayuntamiento se comprometa a que eso no vuelva a pasar porque Valencia es inclusiva y acogedora, y no lo contrario.

Audio





Los hechos también están siendo investigados como un posible delito de odio por parte de la Policía Nacional.