Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, celebra su Investors’ Day 2023 ante 250 inversores

Nueve empresas se han presentado hoy en el Investors’ Day de Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, ante cerca de 250 inversores procedentes de toda España. Los emprendedores han tenido la oportunidad de exponer en el Auditorio Paco Pons de Marina de Empresas cuáles son las principales métricas de sus startups, cómo han evolucionado en el tiempo y qué objetivos de crecimiento tienen.

“El Investors’ Day se ha convertido en una fecha marcada dentro del calendario del ecosistema inversor español, situando a Marina de Empresas como un referente destacado. Los inversores han podido conocer hoy la propuesta de valor de empresas que han sabido resolver las necesidades del cliente desde una perspectiva innovadora. Desde Angels estamos convencidos de que jornadas como la de hoy son enormemente útiles tanto para las empresas emergentes como para los inversores interesados en apoyarlas en su crecimiento”. asegura Pepe Peris, director general de Angels.

Ander Michelena, cofundador de Ticketbis, adquirida por eBay en el año 2016, y actualmente cofundador del fondo All Iron Ventures, ha impartido la ponencia de inicio, en la que ha hablado sobre su recorrido profesional y de cómo pasó de ser emprendedor a inversor. "Emprender es adictivo. Una vez que lo pruebas, es muy difícil mirar atrás. Al final vuelves a caer una y otra vez”, ha asegurado.

Tras el acto de presentación, los inversores y los emprendedores han compartido impresiones y posteriormente han mantenido reuniones one to one para analizar las posibles operaciones de inversión. Además de con las nueve empresas que han realizado el pitch, los inversores han cerrado reuniones individuales con otras 12 empresas interesadas en captar inversión y han podido conocer a otras 21 startups en los stands que se han habilitado en Marina de Empresas.

Empresas que se han presentado frente a los inversores

Uelz permite a cualquier empresa gestionar y automatizar los cobros de sus usuarios de manera fácil, segura y sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Voicit es una herramienta que permite a sus usuarios generar resúmenes automáticos de reuniones, tomando su voz y convirtiéndola en texto.

Finergia es un Saas de planificación financiera para startups, pymes y asesores que facilita la realización de previsiones. Ayuda a controlar costes y mejorar beneficios.

Flipflow es una plataforma de analítica de mercado que da una foto precisa de la situación de un productos, sus competidores y sus mercados en todo internet.

Dcycle es una plataforma para medir, mejorar y comunicar el impacto ambiental de las empresas de forma fácil y rentable.

Growpro crea experiencias únicas de estudio y trabajo en destinos internacionales para almas aventureras.

Indya ofrece una solución y planificación nutricional ultrapersonalizada a partir de la información que transmiten los wearables que usa un deportista.

Imperia SCM ayuda con su software a las empresas en su cadena de suministro, optimizando sus procesos de planificación de demanda, producción y compras.

Hamelyn es la solución fácil y rápida para vender todos aquellos libros que ya no se necesitan y que ocupan espacio en casa.