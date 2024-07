Vuelve la II edición del tardeo remember en el parque de Cabecera de Valencia

Mañana, sábado 13 de julio, los amantes de la auténtica y original música remember, podrán disfrutar en el Anfiteatro del Parque de Cabecera, ubicado en la Avenida Pío Baroja, en Campanar, en Valencia, de la II Edición del «Tardeo Remember Parque de Cabecera». En el evento se contará con la presencia de Dj 's de las salas de Rutas e invitados, contando así con magníficas visitas.

¿Cómo se organizará el evento?

El evento contará con entrada completamente gratuita para mayores de 18 años y comenzará a partir de las 17:00 horas ofreciendo así una experiencia completamente diferente de DJ in the Round, donde público, dj 's y artistas tendrán la posibilidad de interactuar entre ellos dando así origen a una nueva diversión y disfrute. Todo ello completando así una experiencia original para que todos los asistentes cuenten con una amplia variedad de actividades para disfrutar como zona de animación, zona gastronómica, merchandising oficial de la ruta como gafas, camisetas, etc. Contarán también con barras amplias, zonas de sombra, y regalos de bienvenida a los primeros 500 asistentes del merchandising oficial. Una cita que, sin duda, nadie se puede perder.

Artistas invitados

El cartel está compuesto por DJ’s reconocidos de la ruta e invitados como Coqui Selection (The Face), Jesús Brisa (Ex Espiral), InmaEyes (Prodjcv), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Sonido de Valencia - Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas, Homenaje a la Ruta, 90s & 2Mil), Vonda7 (ProDj), Víctor Pérez (The Face, Remember de les Arts).





Medios de trasnporte para despalzarse hasta el lugar

No obstante, para facilitar el acceso y fomentar el uso de transporte público, el evento se encuentra ubicado cerca de paradas de metro y autobús, además de contar con aparcamiento para quienes prefieran utilizar su coche personal (Parking Bioparc) En este caso, si se recurre al uso de transporte público se recomiendan el uso de las líneas 3, 9 y 5 en caso de ir en metro y en caso de ir en bus, el 67 o el 93.

Entidades colaboradoras

Finalmente, se contará con la presencia durante todo el evento con la presencia de APROICAM, la Asociación de propietarios afectados por el incendio de Campanar. Durante El comienzo, se hará una mención a los afectados de este trágico suceso.

Todo ello, se hace posible gracias a la colaboración de: Fotur, ProDj, el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Turisme, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Meditarránea, Visit Valencia, Consumo Moderado y Promfest.