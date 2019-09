Valencia contra el cambio climático

Fridays For Future València da comienzo a la Semana Global de Acción por el Clima con el lema “De no actuar, fins ací podría aplegar el nivell del mar”. Las acciones comenzaron anoche y finalizarán el próximo 27 con una manifestación mundial, siendo la de Valencia a las seis de la tarde en la plaza de la virgen.Desde el movimiento valenciano apuntan a que fenómenos como DANA, que dejaron graves consecuencias en varias localidades de la provincia de Alicante, podrían repetirse con mayor frecuencia si no se toman medidas concretas.

Anoche, distintos miembtros de Fridays For Future pusieron pegatinas por toda la ciudad de Valencia indicando donde llegaría el nivel del agua de seguir en adelante en cambio climático. También pusieron mascarillas a diferentes estatuas de la plaza de la virgen para hacer una critica de la contaminación que sufre el aire en las principales ciudades y lo que repercute al calentamiento global.

��El planeta està en flames, vivim en una #EmergènciaClimàtica que posa en risc a totes les persones.



✊��Uneix-te a la #VagaMundialPelClima



�� El divendres 27 de setembre, a les 18h.



��A la Plaça de la Verge de #València.



�� Comparteix i difón �� pic.twitter.com/g2hOlmsm1y — #FridaysForFutureValència (@for_valencia) 11 de septiembre de 2019

Hasta el próximo 27, el movimiento valenciano realizará diversas actividades: