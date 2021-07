El repunte del contagios amenaza con dejar la costa valenciana sin turistas extranjeros todo el verano

Las reservas de británicos se han desplomado a la mitad y su llegada se retrasa -de momento- a septiembre. Es sensación a pie de calle que ayer transmitía el diario Las Provincias y que hoy se confiarmaría con la decisión de Francia de desaconsejar a sus ciudadanos viajar a España y Portugal por la nueva ola.

«Esto no va a remontar hasta septiembre u octubre». Así de resignado se mostraba en la páginas de LP el camarero de un local de restauración situado a primera línea de Benidorm. Por lo visto, tanto el sector hostelero como el hotelero ya se han hecho ya la idea de que la temporada estival «será muy discreta», sin turistas extranjeros y con el visitante nacional como única fuente de ingresos con el que salvar los muebles.

De hecho, a fecha de hoy y en cuanto a la procedencia de los visitantes, el turista español sigue siendo el que copa la lista. La tendencia no cambia, especialmente en Benidorm, donde un 91,2% de la demanda es de origen nacional y los turistas extranjeros apenas rozan el 9%. Algo impensable otros veranos.

La ausencia del turista inglés está haciendo mella. Las reservas siguen estancadas, como lo reflejan datos registrados para los días entre el 19 de julio y el 31 de agosto. En la Comunitat no llegan al 8% (se quedan en el 7,9%), casi la mitad de los registros del pasado mes de junio, en los que las reservas alcanzaron el 12,3%.

La última semana Benidorm no ha superado el 52%, datos impensables para esta época hace apenas tres años. Y en Valencia y Castellón se quedó la cifra en 67 y 65% respectivamente.

Y ya se sabe que "a perro sarnoso todo son pulgas". Con el británico -nuestro principal mercado- ausente, todas las miradas se ponen en franceses, holandeses y alemanes. Pues bien, el Ejecutivo galo ha puesto la puntilla y en las últimas horas ha pedido a sus ciudadanos no viajar a la Península Ibérica por la alta incidencia de la variante delta. No lo prohibe, pero lo recomienda.



Según recoge LP, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Beaune, aconsejó este jueves en una entrevista en la cadena France 2 que la ciudadanía evite viajar a los dos países ibéricos durante este periodo estival, debido al riesgo que supone la transmisión de la variante delta. «Los que todavía no han reservado, eviten Portugal y España en sus destinos», dijo el ministro, quien, no obstante, remarcó que se trata de «un consejo de prudencia» y no de una restricción oficial, ya que el Ejecutivo de París no tiene intención, al menos por el momento, de prohibir la entrada y salida de sus nacionales a la Península Ibérica o de someterles a una cuarentena a su regreso a territorio galo.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad español, España ya se encuentra en la zona de riesgo extremo al superar los 250 casos de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en 14 días (exactamente fueron 252). En Europa, solo el Reino Unido, también azotado por la variante delta y con una incidencia acumulada de 460, presenta peores datos epidemiológicos que los dos países ibéricos.

En España, la cepa india ya es mayoritaria en la Comunidad Valenciana además de en Madrid, Cataluña y Navarra.