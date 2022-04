Problemas informáticos impiden aplicar correctamente descuento en gasolineras valencianas

Las terminales de venta de buena parte de las gasolineras valencianas están experimentando problemas para aplicar el descuento de 0,20 céntimos por litro comprometido por el Gobierno debido a que se trata de una bonificación, y como tal está exenta de IVA.



Según ha explicado a EFE el presidente de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez Segarra, "no hay ningún terminal de punto de venta (TPV) preparado para hacer esta operación, y eso nos está creando un gran problema".



"Es una vergüenza y un caos lo que está sucediendo. Quizá después no nos quieran abonar el dinero que estamos adelantando por no hacerlo de forma correcta", lamenta este empresario, quien afirma que el Gobierno ha publicado el formulario para reclamar el abono de esos descuentos alrededor de las 9.15 horas.



"Las gasolineras están intentando abrir y adaptarse, pero en conversaciones que tenemos con muchos empresarios sabemos que están teniendo muchos problemas. Algunos optan por ofrecer combustible sin descuento o por pedir a los clientes que busquen otra estación de servicio donde se lo puedan aplicar", añade el presidente de esta patronal de gasolineras.



Sánchez Segarra se pregunta si el Gobierno cumplirá su compromiso de abonar los fondos que están adelantando a partir del lunes. "Ya veremos si pasan tres días o tres meses", duda.