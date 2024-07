Va por la calle en Valencia y lo que hace un repartidor con un pedido le hace detenerse: "Paquete entregado"

La verdad sea dicha: cada vez nos estamos acostumbrando más a eso de hacer nuestras compras online. Porque sí, te ofrecen muchas comodidades, como no tener que moverte de casa, o que todo te lo traigan pagando fácilmente. Pero esto también ha traído situaciones en las calles de España, en Valencia, concretamente, bastante surrealistas, con un repartidor.

?? Edurne compró una entrada para el Mad Cool, le envían la pulsera por correo y nunca le llega



? La experiencia de esta joven con el festival va más allá de una ausencia cuando llega el repartidorhttps://t.co/ttIemvS6TY — COPE (@COPE) June 30, 2024

La figura del repartidor ha ganado mucha más importancia tras el confinamiento. El servicio de entrega a domicilio representó el principal sustento de millones de comercios a nivel mundial. Ahora, solo en el Prime Day, Amazon España envía casi un millón de productos en un solo día.

La mitad de los españoles ha aumentado sus compras online en el último año. Pocos gestos ya más comunes que el de hacer clic para que, al poco, un mensajero llame a la puerta con el paquete que hemos pedido. Y cada vez lo es más. Pero ese clic, para muchos, se acaba transformando en una situación de oligopolio en el mercado.

Eso sí, también tienen una contrapartida y es que, si lo pides por Internet para que te llegue a casa, es posible que tengas que quedarte obligatoriamente a esperar ese pedido. Pero a veces nuestras circunstancias lo impiden, por lo que nos vemos obligados a escribir a los repartidores para que nos lo dejen en algún sitio.

Un repartidor

Compras algo por internet y cuando esperabas recibirlo, resulta que le han dejado el paquete al vecino. Sin llamarte para avisar antes ni consultar si tienen tu permiso. Puede ser que el repartidor se lo haya encontrado y en un acto de buena fe tu vecino lo haya guardado. Son prácticas habituales que están generando muchos problemas.

Un repartidor se encuentra a dos jóvenes en el espejo de un portal en Madrid



?"Cada vez veo cosas más raras"

https://t.co/2yZxyfN1GY — COPE (@COPE) June 6, 2024

Paquetes bajo felpudos o tirados en patios, fruterías o bares convertidos en puntos de recogida… Las historias son a cada cual más surrealista, pero ¿cómo puede un gigante como Amazon permitir que ocurran situaciones como estas? Muchos repartidores echan la culpa a la precariedad con la que conviven.

No son pocas las reclamaciones de clientes hacia repartidores o empresas de mensajería por pedidos que llegan tarde, que no se entregan porque dicen que el destinatario no estaba en su casa, cuando no se ha movido de ella esperando expresamente su paquete o que se reciben en mal estado.

Son tantos los paquetes que esperamos o que las empresas repartidoras están obligadas a entregar en una sola jornada, que cualquier fórmula parece buena con tal de cumplir con el trámite lo antes posible. Pero no lo es. Las prisas, las malas comprobaciones o el déjamelo en la puerta pueden acabar mal.

"Paquete entregado"

Los servicios de transporte tratan de ser más rápidos y eficaces, lo que no que quita que sigan teniendo problemas a la hora de entregar algunos pedidos. A pesar de que han incorporado el seguimiento de nuestros encargos a tiempo real, son muchas las ocasiones en las que se encuentran con una casa vacía. Este repartidor se las ingenia y produce la incredulidad del usuario de TikTok.

En ocasiones, los paquetes pueden llegar en mal estado, pueden estar incompletos, o incluso puede suceder que se entreguen paquetes equivocados. A pesar de todo, es importante recordar que estos problemas son la excepción y no la norma, y existen procedimientos establecidos para manejar estas situaciones cuando se presentan.