Máxima tensión en el sector del ocio nocturno en espera de una decisión firme para poder abrir durante el dia

Las cerca de 60 organizaciones que forman parte de la Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana desmienten que exista acuerdo, en estos momentos, con la Generalitat.

La Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana mantiene el contacto permanente entre sus representantes mientras espera la propuesta definitiva de la Generalitat Valenciana sobre las reapertura de sus empresas.

Esperando poder tener respuestas claras y que desbloqueen la situación del sector del ·ocio por parte de la @generalitathttps://t.co/y2cw8NDgnA — Coordinadora Hostelería Barrios Valencia (@VlcBarrios) December 4, 2020

En este sentido, la Asamblea se ve en la necesidad de reiterar que todavía no existe ningún acuerdo sobre la reapertura de los establecimientos, en la medida que la Generalitat aún no ha hecho público el procedimiento que permita abrir de forma automática los establecimientos a partir del próximo día 9, justo a la vuelta del puente de la Inmaculada.

Explica Vicente Pizcueta, ejerciendo de portavoz, que "Poner en marcha nuestros negocios en los momentos actuales necesita de certezas y no de anuncios de Navidad. Rescatar a trabajadores de los ERTE, subir la potencia de luz, realizar compras o adecuar los locales no es algo con lo que podamos jugar alegremente ni improvisar".

Por todo lo dicho, la Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana insiste en que no se puede anticipar en estos momentos la solución del conflicto y se desminente que haya ningún tipo de acuerdo sobre la mesa qué permita desconvocar la celebración de la acampada en las puertas del Palau de la Generalitat. Y que en cuanto se conozca la relación definitiva sobre la propuesta de regulación de la reapertura de los locales de ocio, el colectivo realizará la valoración oportuna.