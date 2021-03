Los farmacéuticos valencianos exigen ser vacunados ya y tildan de "incompetente" a la Consellería

El presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, ha criticado duramente la gestión que la Conselleria de Sanitat i Salut Pública está haciendo respecto a la vacunación del colectivo farmacéutico contra la COVID-19.

Giner se ha referido especialmente al “abandono” de la administración sanitaria y la Generalitat Valenciana de los farmacéuticos de la provincia de Valencia, pese a que las farmacias han sido “el ÚNICO establecimiento sanitario que ha permanecido abierto y accesible a todos los ciudadanos durante toda la pandemia” y a que desde el MICOF “hemos y seguimos colaborando por el bien del ciudadano con las administraciones siempre que lo han solicitado”, ha manifestado el máximo representante de los farmacéuticos valencianos.

En estos momentos, no tenemos información clara y oficial de la Conselleria de cómo va a ser el procedimiento establecido con las mutuas, lo que está creando un profundo malestar entre los farmacéuticos puesto que se están siguiendo criterios dispares y sin sentido. Jaime Giner ha denunciado que la situación en la que se encuentra la profesión farmacéutica en Valencia “ha rebosado el vaso de la paciencia” debido a la “desastrosa gestión y a la incompetencia de Conselleria”, ha señalado. “Somos el segundo colectivo con más muertes por COVID-19, por detrás de los médicos y deberíamos haber sido ya vacunados, si en realidad están siguiendo la Estrategia de Vacunación marcada por el ministerio de la que tanto hacen gala”, ha lamentado Giner.

El presidente del MICOF ha recordado que en esta tercera ola de la pandemia han tenido que cerrar más farmacias que durante el confinamiento por infección de COVID, en algún caso dejando sin servicio a la población, privándola del único centro sanitario abierto para la atención al ciudadano. Mientras, “vemos como desde la Administración anuncian contantemente mediante notas de prensa y mensajes en los medios de comunicación el inicio de la vacunación de otros grupos, establecidos en etapas posteriores a la mencionada Estrategia de vacunación del Ministerio. Prueba de ello es el comienzo de la inmunización del Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas y que esta misma semana ya han salido en prensa vacunados y ya se han dado fechas para finales de mes a los docentes”, ha subrayado Giner. “Para colmo - incide el presidente del MICOF- no han comenzado con la vacunación de los analistas clínicos, incluidos en el grupo 3A porque han perdido los listados que desde el MICOF remitimos el pasado 19 de febrero, o no se han comunicado internamente en Conselleria”, ha manifestado.

“El colectivo farmacéutico merece un respeto, ya no podemos seguir en esta situación y, aun así, hemos continuado siendo humillados por nuestras autoridades y sufrido pacientemente por el bien de nuestros pacientes. Pero ya está bien, estamos hartos”, ha indicado el presidente del MICOF, que añade que “es intolerable que queden fuera de la vacunación el sector más sensible de la profesión, los mayores de 55 años, que aún no se sabe cómo ni cuándo se van a vacunar… Se van a vacunar antes por edad que por ser sanitarios”, ha denunciado.

Llegado a este punto, “y tras los múltiples desprecios mostrados hacia un colectivo que, durante este último año, no ha dejado ni un solo día de atender a los ciudadanos valencianos”, este Colegio ha decido “emprender las pertinentes acciones por la inacción de su Conselleria, que pone en peligro a todo un colectivo de profesionales sanitarios, que estos sí, están atendiendo diariamente y de forma presencial a pacientes y ciudadanos”, ha denunciado Giner.

“No debemos de olvidar, que en otras muchas Comunidades Autónomas hace semanas que se ha comenzado a vacunar a los farmacéuticos”, ha recordado Jaime Giner. Por ello, “no nos queda otra, que pensar que no hay voluntad política de velar por un colectivo declarado esencial en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se establecía el Estado de Alarma, y que ha seguido, desde el día que se declaró la pandemia atendiendo al 100% a los ciudadanos sin fisuras. Nos consta que somos la última provincia del país en vacunar al colectivo, y hay varias comunidades donde se ha vacunado a todo el colectivo independientemente de la edad”, ha destacado Jaime Giner.

Mensajes falsos

En estos momentos la situación “se ha desbordado por completo, porque están llegando a los farmacéuticos mensajes desde distintas entidades que señalan que van a proceder a la vacunación y son totalmente falsos, por lo que vamos a estudiarlos en profundidad por si hay que tomar medidas legales al respecto”, ha expresado Giner. “En estos mensajes se acusa al Colegio, entre otras cosas, de que los listados se habían diferenciado o filtrado por edades, cuando es completamente falso. En los listados que el MICOF remitió a la Conselleria figuran todos los inscritos independientemente de su edad. Ahí también se incluían a nuestros técnicos y auxiliares a los que queremos y respetamos, igual que hacen nuestros pacientes, y no abandonamos bajo ningún concepto como parece que sí hace la Administración. No somos responsables de cualquier manipulación de los listados posteriormente a nuestro envío”, ha aclarado el presidente del Colegio.

Jaime Giner tampoco ha querido olvidar a otros colectivos sanitarios y ha recalcado que “muchos compañeros de Unión Sanitaria, que también realizan un servicio a la sociedad irremplazable, al parecer también sufren el olvido de la Administración”, ha concluido.