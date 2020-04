Las Familias Numerosas censuran el comportamiento incívico e irresponsable de algunos padres

Aunque la inmensa mayoría de familias valencianas disfrutó ayer con un comportamiento intachable del primer dia de "semi-libertad" de los menores tras 43 dias de confinamiento, el comportamiento irresponsable de un buen número de padres que se congregó en las inmediaciones de Palau de la Música de Valencia sin guardar la obligada distancia e incluso dejando jugara al futbol a sus hijos con otros niños, hizo que en las redes sociales se suscitara un debate sdobre el comportamiento de esos padres.

Las asociaciones de familias han querido salir al paso de algunas de esas críticas vertidas en las redes en las que se generaliza a todos los padres con niños pequeños acusándoles de un supuesto comportamiento irresponsable en ese primer paseo tras el confinamiento.

Celia Chavero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, puntualiza que si hubo irresposnables, pero que fueron la excepción y apela a que ese tipo de situaciones no se repitan porqwue las normas están para cumplirse, incluso las que no gusten.

Y dice Chavero que disgustan porque en el caso de las familias numerosas es un sinsentido que se ponga un límite al número de miembros de la familia que pueden salir juntos a airearse después de más de 40 dias encerrados entre 4 paredes. Por eso piden que se tenga en cuenta la condición de "familia numerosa" prevista en la legislación y se permita que las salidas a la calle se puedan realizar con más de tres niños por adulto cuando en las familias haya un mayor número de niños.

De hecho, ayer ya ocurrió que hubo progenitores que salieron con tres hijos dejando en casa solos al resto, otros que tuvieron que hacer turnos, e incluso, hubo quien salió divididos en grupos distintos y a mucha distancia entres sí, cuando luego tras el paseo y de vuelta a casa, vuelven a estar otra vez todos juntos.

Otra de las reivindicaciones de las asociaciones de familias es que no se deje fuera de la norma a los adolescentes, ya que ayer todos los jóvenes que no eran no habían cumplido los 18 pero que tampoco eran menores de 14 tuvieron que quedarse en casa, sin que esa prohibición de salir tenga ningún sustento técnico o científico.