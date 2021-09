Finalmente si habrá Moros y Cristianos el 9 d'Octubre en Valencia pero con un simple desfile

Un desfile de gloria sustituirá la entrada del nuevo de octubre en la ciudad de Valencia.

La Federación de Moros y Cristianos de la ciudad de Valencia, tras la reunión con la consellería de Sanidad, decide suspender la entrada de moros y cristianos a la ciudad de Valencia como estaba previsto para realizar esa misma tarde un desfile de gloria por las principales calles de la ciudad de Valencia.

FEVAMIC quiere celebrar la fiesta del 9 de octubre pese a ser solo 18 comparsas



Por motivos de las obras de la plaza de la reina el desfile comenzará en la plaza Alfonso el magnánimo dirección calle de las barcas hasta su llegada al ayuntamiento de Valencia.

El próximo jueves el salón de cristal de la Casa consistorial acogerá el pregón de esta fiesta que por motivos de COVID este año no tendrá ni Alardo ni embajadas, ni entrada infantil, como en los últimos años.



La directiva de la federación de los moros y cristianos de Valencia, se reunió ayer con la secretaria de Sanidad, Isaura Navarro, tras la petición de dicho colectivo, por el desacuerdo de la realización de su fiesta con las medidas actuales implantadas por la conselleria para llevarla acabo.



Normas que como ya publico este medio fueron propuestas por los mismos colectivos de moros y cristianos a la propia conselleria.



Tras la negativa de las comparsas de la ciudad que votaron el pasado martes 14 que no saldrian en esas circunstancias.

48 horas después tras y tras la reunión con Sanidad y las conversaciones con Carlos Galina, desde la federación se ha intentado animar a participar en la fiesta del 9 de octubre y convencer a la mayoría de los participantes.

Todo apunta que el desfile contará si se llega a celebrar con una baja participación y no contará con la presencia de las capitanías, por lo contrario sí desfilará la Fallera Mayor de Valencia del 2019, saldrá representado el cargo de Na violant.



Con los 21.000€ de la subvención nominativa concedida por el ayuntamiento de Valencia se ayudará a las comparsas a pagar las bandas de música, ademas de contratar otras necesidades del desfile.