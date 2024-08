Ya están disponibles las adjudicaciones de funcionarios de carrera e interinos para el próximo curso

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Personal Docente, ha publicado las adjudicaciones de docentes del próximo curso escolar 2024-2025.

El martes 30 de julio se publicó de manera provisional el listado de dichos funcionarios. No obstante, ayer mismo, miércoles 31 de julio, ya se publicó oficialmente el listado de interinos, ajustándose así a la fecha prevista. Ante esta situación, la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, ha indicado desde un primer momento que “todo el proceso ha transcurrido con normalidad. Después de la situación del año pasado, derivada de un proceso lleno de trabas que nos dejaron los anteriores gestores, uno de nuestros objetivos era que este proceso transcurriese con éxito, y para ello durante todo el año hemos realizado las pruebas necesarias para que así fuese adelantando con éxito los procesos como el de las oposiciones”, ha manifestado.

En este aspecto, Sancho ha recordado que las adjudicaciones del año pasado “eran imposibles de publicar en tiempo y forma debido a que no hubo una correcta transición de equipos, ya que abandonaron los puestos de gestión directiva. Además, las notas de las oposiciones no llegaron hasta el 31 de julio y no se había actualizado el programa informático”.









Existen ofertas vacantes

Se calcula que la oferta de vacantes en total es de 18.634 puestos para los 7.939 participantes funcionarios de carrera y 45.177 participantes interinos. Hace cuatro años, en 2020, se ofertaron 15.660 plazas; en 2021 fueron 18.790 plazas; en 2022 salieron a adjudicación 18.044 plazas; y en 2023 se ofertaron 21.516 porque estaban incluidos estabilizados que este año han obtenido destino definitivo.

De esta manera, las adjudicaciones de docentes para el curso que viene se han publicado en la fecha prevista que se marcaba en el calendario inicial gracias a la misma planificación y organización de todos los procesos para que los docentes tuviesen la oportunidad de conocer los que serían sus próximos destinos lo antes posible. No obstante, en estas adjudicaciones se realizan de acuerdo con lo establecido en la resolución de 21 de junio de 2024, por la cual, se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en los cuerpos docentes no universitarios que imparten docencia para el curso 2024/2025.

Fecha de los nombramientos derivados de plaza

Los nombramientos derivados de estos procedimientos se iniciarán el día 1 de septiembre de 2024, y finalizarán el 31 de agosto de 2025, según lo establecido en el Acuerdo de 26 de mayo de 2016. Por todo ello, se modificará la duración de los nombramientos de los funcionarios interinos docentes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este procedimiento de provisión de puestos para el inicio del curso escolar 2024/2025, mediante el sistema de solicitud telemática posibilita una gestión eficiente, cuenta con las debidas garantías procedimentales para el profesorado participante y permite agilizar la incorporación del personal funcionario de carrera, en prácticas e interino en los centros educativos con el tiempo suficiente para participar en las tareas de inicio del curso escolar.