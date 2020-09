Dirigentes de Compromís salen en bloque a criticar la inhabilitación de Quim Torrá

Representantes de Compromís han reaccionado en las últimas horas a través de las redes sociales a la decisión del Tribunal Supremo que confirma la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

El más significativo -por aquello del cargo institucional que ocupa- ha sido el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, quien ha señalado en Twitter que "la sentencia del TS por la que se inhabilita el presidente de la Generalitat de Cataluña provocará un mayor conflicto político". "Tiempo al tiempo. No ayuda a buscar soluciones. Y sí, la justicia debería ser equitativa e igual para todos", ha manifestado.

La sentència del TS per la que s’inhabilita el President de la Generalitat de Catalunya @QuimTorraiPla provocarà un major conflicte polític. Temps al temps. No ajuda a buscar solucions. I si, la justicia hauria de ser equitativa i igual per a tots. pic.twitter.com/PT7Ncn7CQO