Detectan un brote de coronavirus en una empresa cárnica de Rafelbunyol

A la consellería de Sanidad no le consta oficialmente pero según ha desvelado el sindicato CCOO, las pruebas realizadas a una parte de la plantilla de una empresa cárnica de Rafelbunyol el pasado 17 de junio han tenido como resultado la detección de seis casos positivos por Covid-19.

«Nada más saberse el resultado, las personas afectadas han sido enviadas a casa para que se confinen y también todas aquellas con las que han tenido relación. Las pruebas de coronavirus se han realizado, por ahora, a la plantilla que trabaja en las zonas de más riesgo», asegura Nuria Lázaro, que es la portavoz del sindicato en este sector.

La empresa se dedica al procesado de productos derivados de pollos y conejos, y actualmente trabajan en la planta unas 530 personas.

Según CCOO, desde la segunda mitad de mayo, la plantilla dispone para trabajar de mascarillas individuales diarias, guantes, pantallas y contenedores para depositar los EPI's. Además, se han establecido medidas de separación en la cafetería e incluso de ha prohibido el dinero en metálico. Fueron las medidas normales que han tomado mucjhas empresas. Y en este caso, hace un par de semanas se decidió quese harían test preventivos. Los 6 casos mencionados corresponden a la primera tanda de los test y el día 18 de junio se realizó una segunda tanda de tests de coronavirus cuyos resultados se conocerán precisamente hoy.

Según explica el diario Levante, en la Conselleria de Sanidad no consta ningún nuevo brote y, de hecho, las cifras oficiales de contagios actualizadas este fin de semana no recogían un incremento de casos de coronavirus en Rafelbunyol. En el departamento de Salud al que pertenece la población hubo 11 nuevos casos de Covid-19 hasta esa fecha, aunque evidentemente, los trabajadores pueden pertenecer a otros departamentos sanitarios en función de su domicilio de residencia.