Delegación del Gobierno cifra en 1.400 el número de migrantes máximo derivados desde Canarias

La Comunitat Valenciana podría acoger hasta a 1.400 personas migrantes procedentes de las Islas Canarias, según ha apuntado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Bernabé se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener una reunión con representantes de distintas ONGs que atienden a personas migrantes procedentes de las Islas Canarias.

La autonomía dispone plazas activas para estas personas en la ciudad de Valencia, Alicante, Gandia y, desde anoche, en Guardamar del Segura, ha recordado Bernabé. "Estos cuatro municipios tienen sus plazas activadas y con personas dentro del sistema de acogida, atendidas íntegramente a través de entidades por el Ministerio de Inclusión", ha dicho.

Bernabé ha afirmado que hasta ahora hay 350 plazas activadas "y serán más las que se vayan activando las próximas semanas". "El máximo que tenemos previsto al que se podría llegar sería alrededor de 1.400 plazas en toda la Comunitat", ha señalado.

Es probable que estas 1.400 plazas, mayoritariamente en hoteles y hostales, "no se ocuparán de forma ni inmediata ni todas porque son plazas cambiantes. No todo el mundo las ocupa porque muchas personas deciden continuar a su destino previsto", ha indicado. Preguntada por la atención a menores, Bernabé ha recordado que no es una gestión que competa al Gobierno central: "Es algo que se trabaja directamente con las comunidades autónomas y es la autonomía quien tiene competencia en la gestión", ha puntualizado.

La atención que se está ofreciendo a estas personas migrantes es "total": "Es una atención tanto de alojamiento como de manutención y acompañamiento para ayudarles y organizar su salida del sistema de acogida cuando tengan que hacerlo", ha subrayado la delegada.

Bernabé también ha manifestado que están informando puntualmente a la vicepresidenta del Consell de las personas que están aquí y de las que irán llegando la próxima semana: "Para que haya una comunicación leal entre administraciones", ha destacado. "Insisto --ha agregado-- en que toda la información, desde el primer día, se ha dado a la vicepresidenta. Le remito actualizaciones de las personas que están en la Comunitat y las que está previsto que vengan. Y así seguirá siendo", ha apostillado.