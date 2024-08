Consecuencias, y cómo evitarlas, del calor extremo en nuestro cuerpo: "Pegajoso, sudado e irascible"

Seguramente lo estés sufriendo ahora mismo y estés completamente desesperado por no saber lo que hacer con él. Ya no existen más remedios, lo has probado todo y eso es el calor. Ante esta situación, las personas nos encontramos durante todo el día como "cansados, apáticos, como si verdaderamente te acabases de levantar, pero si te dan la oportunidad te volverías a tumbar un rato más en la cama".

A partir de aquí es muy probable que surja la pregunta de por qué pasa tanto solo en verano. Pues, el cuerpo humano es muy sabio y ante estos casos, el organismo hace tanto esfuerzo para intentar mantener una temperatura corporal normal y que los órganos vitales no colapsen, que no queda energía para nada más.

Y esto es básicamente lo que cuenta @farmaceuticofernández en TikTok y que acumula más de un millón y medio de visualizaciones y más de miles de comentarios. Pero la pregunta es, cómo explica la ciencia esta afirmación y cuáles son las consecuencias de las temperaturas extremas que estamos sufriendo.





Esto es una realidad que día tras día experimentan personas de todas las edades, desde los más mayores hasta los más pequeños de la casa. Y, aunque esto es una explicación dada por redes sociales, COPE Valencia ha hablado con José Iranzo, médico de medicina familiar y comunitaria, para detallar todas las consecuencias que muestra nuestro cuerpo por las altas temperaturas constantes.





Cómo nos afecta la ola de calor

José explica que "está científicamente testado desde hace muchos años, es decir, el cuerpo humano necesita una temperatura y es obvio que cuando el calor aumenta al cuerpo le cuesta mantener esa temperatura, entonces en la medida que nos salimos de las temperaturas en las que el cuerpo funciona a causa del calor, el corazón late más rápido para enviar sangre a la piel que es donde se evapora nuestra agua y mantener la temperatura y una de las consecuencias es el cansancio”.









Cómo hidratarse en verano

Todos sabemos que beber agua es fundamental para mantener nuestro cuerpo hidratado, pero, según el doctor, no solo debemos beber agua con la llegada de las olas de calor; “la sudoración excesiva hace que perdamos muchos líquidos y sales que a veces no reponemos adecuadamente porque tenemos que hidratarnos bien no solo bebiendo agua, también vamos a comer abundantes ensaladas, frutas y verduras y bebidas con sales, sin decir marcas comerciales, todos sabemos cuáles son”.

Evitar el alcohol también es básico, ya que nos hace más vulnerables al calor, la cafeína, por ejemplo, también. “Aumentan la temperatura corporal y hacen que nuestro cuerpo aún tenga que hacer más esfuerzo para regularse".





El cuerpo es cómo una nevera abierta

Las olas de verano para el cuerpo humano, según el ejemplo del médico, son como si a un refrigerador se le hiciera trabajar con la puerta abierta, jamás enfriaría, y por eso hay una serie de normas como, además de hidratarse, evitar el ejercicio en las horas centrales del día, mantener la vivienda fresca o evitar el sol en las horas de más calor”.

Otro de los consejos que el doctor de Quirón Salud Valencia destaca en Mediodía COPE es que si no conseguimos regular la temperatura corporal es fundamental sumergirnos en agua. “Bañarse, por ejemplo, o mojar la superficie corporal es fundamental para enfriar muchísimo el cuerpo”.





El calor nos pone de mal humor

“Es normal”, sentencia Iranzo, quien además explica que esa sensación de “incomodidad, estás pegajoso, sudado, te estás notando las repercusiones de calor y eso hace que te irrites; es como los niños, que cuando tienen hambre lloran. El adulto controla mejor sus sentimientos y nadie se va a poner a llorar porque tenga calor, pero sí más irritable y está científicamente demostrado, no son cuentos de la sabiduría popular”.