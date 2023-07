Ximo Puig promete una oposición "intransigente con los intransigentes"

El president de la Generalitat en funciones y presidente del grupo socialista de Les Corts Valencianes, Ximo Puig, ha prometido este jueves una oposición "intransigente con los intransigentes" y ha anunciado que su primera propuesta en Les Corts será la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista.



Tras registrar en Les Corts la constitución del grupo parlamentario socialista, Puig ha reivindicado ante los periodistas que el socialista es un grupo "potente, la segunda fuerza del parlamento valenciano" y que está "dispuesto a hacer la mejor oposición posible".



"Nosotros estamos en esa posición de intentar generar la mejor Comunitat Valenciana desde el ámbito donde nos han situado los ciudadanos", ha asegurado, y ha previsto que el nuevo Consell de PP y Vox va a estar "muy vinculado a las propuestas de la extrema derecha".



Esta política, ha dicho, va a tener "una respuesta clara de la oposición" pero "desde la responsabilidad" y "va a beneficiar siempre el interés general de los ciudadanos, no va a ser crispada como la que hemos tenido que vivir en otros momentos".



"Va a ser una oposición intransigente con los intransigentes, porque estamos dispuestos a alcanzar acuerdos en muchos ámbitos, pero el fundamental es aquel que viene derivado de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos y desde luego no vamos a permitir en ningún caso que se vaya atrás en aquello conseguido por las mujeres durante tanto tiempo, por el movimiento feminista", ha añadido Puig.



PRIMERAS INICIATIVAS Y FECHA DE LA INVESTIDURA



Por eso, ha dicho que la primera iniciativa de su grupo va a ser pedir en Les Corts la renovación del Pacto contra la Violencia de Género: "Queremos que dé seguridad a las mujeres, que dé un mensaje claro de que no va a haber la más mínima equidistancia con la violencia de género, que es el problema más importante que tiene esta sociedad aún".



Sobre la reunión de esta tarde del grupo socialista con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha dicho que la mantendrá la síndica del grupo, Rebeca Torró, y que le transmitirá que "desde luego" no van a apoyar "un gobierno que está vinculado a la extrema derecha".



En cuanto a la fecha de la investidura de Mazón, se ha mostrado dispuesto "absolutamente a admitir la flexibilidad que permite el reglamento, todo basado en el consenso" y ha pedido que el PP respete la pluralidad de la Cámara: "Con nueve diputados, el Partido Popular tuvo dos presidencias de comisión y cuatro vicepresidencias; con 31 diputados, ¿qué le corresponde ahora al PSPV?".



EL GRUPO SOCIALISTA, EN CUATRO ÁREAS



La síndica del Grupo Socialista, Rebeca Torró, por su parte, ha asegurado que la oposición que harán será "implacable con todos los retrocesos" y ha explicado que se han organizado en cuatro áreas.



Se trata, ha dicho, del área Institucional y de Igualdad, que liderará ella misma, del área de Política Económica, que llevará Arcadi España, la de Política Territorial, liderada por María José Salvador, y la de Política Social, cuyo portavoz será José Chulvi.