Encuentra un móvil enterrado por la DANA en Catarroja, busca a su dueña y se sorprende con la respuesta: “Maravilloso”

Cuesta creerlo, pero hace poco más de una semana, municipios como Paiporta, Chiva, Letur o Utiel vivían sus últimas horas de normalidad. Nadie imaginaba que la lluvia que experimentaban durante las horas previas, traería tras de sí una grandísima tragedia.

En cuestión de minutos, el agua arrasó con prácticamente todo. Se convirtió en un auténtico río que inundó los pueblos y que, por desgracia, se llevó consigo la vida de, al menos, 218 personas. Y si hemos visto la peor cara de la misma, también hemos podido ver la mejor: la solidaridad del pueblo español.

Cientos de voluntarios de todas partes de España se han desplazado hasta las zonas afectadas para ayudar en todo lo que puedan a los más desfavorecidos. Barriendo, quitando el lodo de las calles y limpiando las casas, llevando alimentos y productos de primera necesidad o, simplemente, consolando a los que más lo necesitan.

Los hay que no pueden llegar hasta allí y, aun así, han decidido ayudar desde sus casas, donando bienes materiales y dinero.

Gracias, por cierto, a las redes sociales, hay muchas personas que han podido contactar con sus familiares o con personas que necesitan ayuda. Y es que, si alejamos todo el ruido que puede haber en ellas, también se pueden hacer buenas obras.

Es el caso de Andrea. Ella es de Catarroja y, tras el paso arrollador de la DANA, se encontró entre los escombros un móvil de una persona. Claro, es complicado en una situación así saber de quién es ese objeto.

La respuesta que recibe al buscar a su dueña

Cuando Andrea encontró el móvil, se fijó que tenía una foto como fondo de pantalla de su dueña. Concretamente, de una graduación.

Eso le llevó a sacar una foto del móvil con el salvapantallas activado y publicarla en redes sociales para encontrar a su duela.

“Ayer nos encontramos con este iPhone en Catarroja, dentro del barro. Si conoce a la persona de la foto o es su contacto conmigo. El móvil funciona” decía Andrea en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Lo que no esperaba era que alguien le respondiese de forma inesperada. “Hola, es mi prima, su hija y su madre. Lo paso al grupo familiar. Muchas gracias”, le contestaba un usuario de Twitter.

Enseguida pudieron ponerse en contacto con ella y devolverle el teléfono que había perdido.

No quedó ahí la cosa, porque así pudieron informar al resto de usuarios, preocupados, de que estaban bien tras la DANA. “Están bien y se han llevado una alegría enorme al saber que han encontrado el móvil. Twitter puede ser un lugar maravilloso” decía este familiar.

Sin duda, las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para ayudarnos entre nosotros.

Su vida cambia gracias a una entrevista de COPE

Esta la historia de Eusebio, un hombre de 66 de Alfafar, que se ha quedado sin nada por el paso de la DANA en su pueblo. A él, Pilar García Muñiz se lo encontró en la calle, sentado en una silla de plástico, probándose unos zapatos que le habían donado.

En ese momento, entre lágrimas, contaba cómo estaba en estado de shock tras lo que había ocurrido, y el movimiento que tenía que haber hecho para salvarse de las inundaciones y de los saqueos que dice, hay todas las noches.

“He perdido todo lo de la casa...” y, enseguida, se emocionaba sin poder continuar apenas con sus palabras. “Vivía ahí, tengo 66 años, iba a arreglar la casa para cuando estuviéramos más mayores y lo he perdido todo, todo me lo ha destrozado” decía hace unos días.

El testimonio de Eusebio, igual que el de tantas personas afectadas por la DANA, conmovió a muchos que no vivimos la perturbadora situación en nuestras propias carnes.

Fue cuando, desde COPE, colgamos un vídeo con su historia, que empezamos a recibir miles de mensajes. Todos ellos querían saber de qué manera se podría ayudar a este hombre que lo había perdido todo.

Pedían la forma de ponerse en contacto con él, y nos pusimos manos a la obra. Lo encontramos, y hoy vuelve a 'La Tarde', para contar cómo ha cambiado su vida.

“Lo he perdido todo, estoy muy mal. En particular, me pilla en circunstancias que vivo solo, no me dejan salir, me he quedado sin nada, no tengo ni luz para ducharme. Llevo seis meses en la escalera y la gente que no conozco no se fía de decirme de dormir ahí o ducharme” comenzaba contando.

Dice que no quiere dejar su casa por miedo a que le roben o se la okupen, y por eso, no va a vivir con su hija a pesar del ofrecimiento. “Hay muchos puntos de comida, estoy enfermo con ansiedad que estoy hasta de baja. Hay momentos en los que la mente se queda en blanco y no sé qué voy a hacer” decía.