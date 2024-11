El cambio de vida de Eusebio tras su testimonio en COPE: de perderlo todo por la DANA a protagonizar un milagro

Hace más de una semana que la DANA arrasó y dejó a muchos municipios de nuestro país apenas sin nada. Municipios como Paiporta, Alfafar, Catarroja o Letur. Lugares que, en cuestión de minutos, pasaron a no tener absolutamente nada.

Son 217 fallecidos por este terrible temporal y, al menos, 89 desaparecidos. Por no hablar de las miles de personas que, aunque han conservado su vida, lo han perdido todo. Personas a las que, a lo largo de estos días, hemos conocido y podido ayudar, dando voz a sus historias que han quedado embarradas.

Historias como las de Eusebio, un hombre de 66 de Alfafar, que se ha quedado sin nada por el paso de la DANA en su pueblo. A él, Pilar García Muñiz se lo encontró en la calle, sentado en una silla de plástico, probándose unos zapatos que le habían donado.

En ese momento, entre lágrimas, contaba cómo estaba en estado de shock tras lo que había ocurrido, y el movimiento que tenía que haber hecho para salvarse de las inundaciones y de los saqueos que dice, hay todas las noches.

“He perdido todo lo de la casa...” y, enseguida, se emocionaba sin poder continuar apenas con sus palabras. “Vivía ahí, tengo 66 años, iba a arreglar la casa para cuando estuviéramos más mayores y lo he perdido todo, todo me lo ha destrozado” decía hace unos días.

Lo que sí que quería recalcar, entonces, es la decisión que ha tenido que tomar para salvar su vida tras el paso de la DANA. “He estado durmiendo en el rellano de las escaleras por si acaso venía otra ola. En tres días he comido tres galletas, no me entra la comida, esto es para vivirlo. Cuando lo vives tú, madre mía...” expresaba.

Pues bien, nueve días después continúa viviendo en ese rellano. Con una novedad: miles de personas han conseguido ayudarle por el llamamiento que hizo en COPE.

Un cambio de vida tras su entrevista en COPE

El testimonio de Eusebio, igual que el de tantas personas afectadas por la DANA, conmovió a muchos que no vivimos la perturbadora situación en nuestras propias carnes.

Fue cuando, desde COPE, colgamos un vídeo con su historia, que empezamos a recibir miles de mensajes. Todos ellos querían saber de qué manera se podría ayudar a este hombre que lo había perdido todo.

Bomberos del Ayuntamiento en Alfafar

Pedían la forma de ponerse en contacto con él, y nos pusimos manos a la obra. Lo encontramos, y hoy vuelve a 'La Tarde', para contar cómo ha cambiado su vida.

“Lo he perdido todo, estoy muy mal. En particular, me pilla en circunstancias que vivo solo, no me dejan salir, me he quedado sin nada, no tengo ni luz para ducharme. Llevo seis meses en la escalera y la gente que no conozco no se fía de decirme de dormir ahí o ducharme” comenzaba contando.

Dice que no quiere dejar su casa por miedo a que le roben o se la okupen, y por eso, no va a vivir con su hija a pesar del ofrecimiento. “Hay muchos puntos de comida, estoy enfermo con ansiedad que estoy hasta de baja. Hay momentos en los que la mente se queda en blanco y no sé qué voy a hacer” decía.

Algo que ha cambiado gracias a su entrevista en COPE. Cuenta que jamás contó sus testimonio para que le ayudasen o llamar la atención, sino para expresar lo que sentía.

Bomberos vascos actúan en Alfafar

“Estaba muy sensible y tengo ganas de llorar a todas horas, es para llorar y para más. Cuando lo pierdes todo...cuando lo vives tú es cuando comprendes las calamidades, aún puedo tirar para adelante, pero la catástrofe les habrá afectado a todos” decía.

Gracias a eso, miles de personas le han ayudado. “El que me quiera dar algo me va a venir bien para empezar de nuevo. Yo no he hecho la entrevista para que la gente me dé nada, y lo juro. La gente se imaginará que jeta este, no lo he hecho con esa intención. Cuando me dan comida, digo que con uno me apaño. Sí que necesito, si alguien quiere darme algo, pues bien”.

El arcoíris después de la tormenta

Eusebio sabe que todo termina pasando, aunque, en una situación así, no sabe cuánto tiempo tardará en que todo esté bien.

Ahora mismo, vive sin luz y sin agua, y si puede ducharse o comer, es gracias a la generosidad de los vecinos. “Lo único que como es magdalenas y galletas, zumos o bebidas y así es como voy resistiendo” comenzaba diciendo.

“Me ayudan mis vecinos, no quiero dejar la casa sola por si me la okupan. Tengo que dormir con la puerta abierta porque está dañada, no todos los días está la Policía Nacional. Me pongo mucha ropa para no pasar frío, es lo único que voy, bien abrigado. Quiero pedir las ayudas porque tengo todo el tiempo del mundo” expresaba.

Dice que ha perdido cinco kilos y que pesa menos de 50 kilos, y que apenas puede dormir. Sin embargo, dice que estos días está más feliz por todo lo que ayudan miles de voluntarios.

“Veo a la gente muy animada y eso me anima bastante. Esto era un pueblo muerto, esto era desolador y ahora la gente habla y comenta, como si fuera la vida normal” sentenciaba.