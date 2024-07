Consejos para prevenir ahogamientos: calma y siempre acompañados

En la Comunidad Valenciana, el registro total de fallecimientos por ahogamientos se eleva a 23 desde el mes de mayo, cuando da comienzo el verano de manera oficial. En lo que va de año, la cifra alcanza los 35 fallecidos.

El pasado año, se contabilizaron 46 casos en todo 2023. Lo que supone 12 más que en lo que va de este año. En la última década, la Real Federación de Salvamiento y Socrrismo (RFSS) asegura que se han superado las 500 muertes en aguas de la Comunidad Valenciana.

Los ahogamientos se producen, sobre todo, en menores y en personas mayores. Los más pequeños se ahogan más en piscinas privadas y, en particular, en horas de siesta. Mientras que los adultos se ahogan con más frecuencias en playas.El factor común en todos los ahogamientos es la soledad. Soledad que puede ser: un despiste de 10 segunos de un menor en la piscina o un adulto que va solo a la playa. En este último caso, la causa también puede ser una patología previa del paciente. Desde la Conselleria de Sanidad advierten que "no debemos de olvidar que un ahogamiento se puede producir en 40 segundos y, con tan solo, 40 centímetros de profundidad".

La médico del SAMUR, Paula García, asegura que una de las causas principales de los ahogamientos son los despistes. Y recalca que el mar es bastante traicionero y la imprudencia de los bañistas, debido a que "la gente no hace caso a las banderas o creen que seguro que no les va a pasar nada". El principal problema, para la sanitaria, es "que la marea te arrastra un poco sin que te des cuenta, por ejemplo también con el tema de colchonetas o flotadores". Con más, "si estás encima en una playa sin socorrista. En ese momento cualquier mínimo problema que tengas es muy difícil que te pueda ver alguien y te pueda ayudar a tiempo". También hay que tener atención en las piscinas privadas, "donde, pues, ocurren también muchos ahogamientos. En gran parte responsabilidad nuestra por no hacer un uso responsable del entorno".

Cómo actuar ante un riesgo de ahogamiento en el mar

Lo principal es intentar mantener la calma porque cuanto más nervioso te pongas o cuanto más te muevas, más emperoras la sitiación. Hay que intentar flotar lo máximo posible, para ahorrar energías, y cuando puedas intentar ir recuperándose en algún sitio. También, se puede hacer algún tipo de señal de alarma. Aunque, el problema de este último consejo "es que cuando estás solo es muy difícil luchar contra el mar, por eso la importancia de intentar no bañarse solo; aunque nos confiemos y pensemos que es algo que hemos hecho siempre y que no nos va a pasar nada".

El riesgo de sufrir un ahogamiento

Aumenta el riesgo cuando padeces un infarto, una leve bajada de tesión, un golpe en el mar o un mareo. Por ello, la precaución y la advertencia de la experta de no bañarse solo o en playas no vigiladas.





Es vital la actuación ciudadana ante un ahogamiento

Lo primero que se debe hacer, cuando avistamos un ahogamiento, es llamar al 112. El personal sanitario dará unas indicaciones, que debemos de seguir, hasta que llegue al lugar el equipo sanitario desplazado.Es muy importante mantener la calma y seguir las instrucciones. Una vez, estén los sanitarios ellos tomarán el control de la situación. Estabilizarán al paciente y será trasladado, previo aviso, al hospital más cercano con la máxima rapidez. La Conselleria de Sanidad hace hincapié en que la actuación ciudadana, nuestra actuación, salva vidas.