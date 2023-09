Carlos Mazón confirma la continuidad de las Oficinas de Violencia de Género

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que "claro" que las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de la Violencia de Género de la Comunitat Valenciana van a seguir y que el nuevo gobierno valenciano está "en pleno proceso de mejora de la coordinación de competencias".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, antes del acto de apertura del curso académico en la Universitat de València, al ser preguntado por los medios por unas declaraciones este jueves de la consellera de Justicia, Elisa Núñez, en la que "no aclaró" la continuidad. Mazón --que ha asegurado que Núñez "sí lo aclaró" y no necesita que él lo aclare-- ha incidido en que "claro" que las oficinas de atención van a seguir. "Y vamos a reforzar todo el apoyo a las víctimas, faltaría más", ha remachado.

"Otra cosa --ha proseguido-- es cómo vamos a coordinar cada día mejor las competencias. Tanto desde la Conselleria de Servicios Sociales como desde la Conselleria de Justicia es importantísimo que ese trabajo sea coordinado. Desde el punto de vista de las competencias, siempre tenemos que mejorar el sistema de protección de las víctimas porque en otras ocasiones no ha funcionado y, por tanto, estamos en pleno proceso de mejora".

El jefe del Consell ha reiterado que se está "en un proceso de mejora, mejorando la coordinación de competencias, que es a lo que claramente se refirió ayer la consellera" y que no sabe "por qué alguien quiso interpretarlo de otra manera".

Además, ha garantizado que "lo que no va a haber es más eliminación de juzgados de violencia como hizo el anterior gobierno, lo que no va a haber es desprotección de las mujeres menores como hizo el anterior gobierno, lo que no vamos a promulgar es iniciativas legislativas como la ley del solo sí es sí, como apoyó el anterior gobierno". "Todo esto es lo que no va a ocurrir", ha zanjado.

Por contra, ha señalado que "lo que va a haber es un refuerzo de las competencias y de la coordinación porque este es el objetivo de la lucha contra todas las víctimas, especialmente las mujeres", ha concluido.