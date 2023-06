Avelino Corma: "Son como catalizadores que permiten reacciones químicas mucho más sostenibles"

El químico valenciano Avelino Corma recibirá el Premio al Inventor Europeo 2023 por su trayectoria profesional en el marco de la ceremonia que se celebrará en Valencia el próximo 4 de julio.

Corma, que fue Premio Príncipe de Asturias en 2014, cofundó el Instituto de Tecnología Química (ITQ) de Valencia en 1990 para profundizar en la investigación científica química, centrando su actividad en cuatro áreas principales: energía, sostenibilidad, salud y agua. Después de más de 30 años, el centro cuenta ahora con más de 150 empleados. Su presupuesto anual asciende a casi 6 millones de euros, lo que sitúa al ITQ como centro de investigación puntero en catálisis, nuevos materiales y fotoquímica.

Este reconocimiento se trata de un anuncio excepcional para la ciencia española, dado que el químico valenciano ha sido galardonado gracias, en parte, al desarrollo de zeolitas sintetizadas. Estos compuestos minerales porosos pueden reducir significativamente los residuos y productos no deseados en comparación con otros métodos, lo que hace que estas reacciones químicas sean mucho más sostenibles. Sus trabajos se han utilizado para atajar la contaminación atmosférica, y han tenido un impacto positivo en una amplia gama de industrias, como la del refinado y la petroquímica, la farmacéutica y la cosmética. Hasta la fecha, Corma tiene casi 200 solicitudes de patentes europeas y más de 50 de sus patentes han sido licenciadas por empresas internacionales.

Corma ha explicado en COPE que el premio supone un reconocimiento hacia su persona, pero también al trabajo que desarrolla junto a su equipo del Instituto de Tecnología Química. "En cierta en manera es un reconocimiento a la idea fundacional que tuvimos en el Instituto de hacer buena ciencia, competitiva a nivel internacional, y este reconocimiento premia esa parte de transmisión y aplicación de la ciencia"

"Las zeolitas sintetizadas permiten por ejemplo realizar una absorción selectiva del CO2, o capturarlo de la atmósfera, pero también permiten unirlo a otras sustancias para que reaccione, como por ejemplo CO2 con agua para formar metanol y a partir del metanol ya se puede obtener cualquier molécula que quieras, desde hidrocarburos hasta metano, muy usado ahora como combustible", explica Avelino en COPE quien asegura que es un tipo de catalizador que permite aumentar la velocidad de la reacción química y dirigida hacia la formación del producto que quieras, y, por tanto, puedes dirigir la reacción química hacia la formación del producto que quieras.

Los trabajos de Avelino Corma y su equipo se han utilizado, por ejemplo, en la generación de energía a partir de la biomasa o en la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) para paliar la contaminación atmosférica. Además, han tenido un impacto positivo en una amplia gama de industrias, como la del refinado y la petroquímica, la farmacéutica o la cosmética, entre otras. Hasta la fecha, Corma ha presentado casi 200 solicitudes de patentes europeas y más de 50 de sus patentes han sido licenciadas a empresas internacionales.

Avelino Corma

Nacido en Moncofa (Castellón) en 1951, Avelino Corma es investigador distinguido de la UPV y fundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de València). Experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de zeolitas. Ha publicado algo más de 1.200 artículos en revistas internacionales y ha escrito tres libros. Además, es autor de 200 patentes de invención, de las que algo más de veinte tienen aplicación y se utilizan actualmente en procesos industriales.

En su extenso currículum, entre sus numerosos reconocimientos, destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el Premio en Nuevas Tecnologías Jaume I, el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, el Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, la Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, el Eni Award, el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, el A. V. Humbold Research Award, el G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y el Premio Heinz Heinemann de la International Association of Catalysis Societies.

Además, Corma es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, la Academia Europea, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, la National Academy of Engineering (Estados Unidos), la Royal Society (Reino Unido) e ingresó en 2021 como académico de honor de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Corma es doctor honoris causa en 16 universidades de todo el mundo.

Entre sus hitos más importantes, Corma cofundó en 1990 el Instituto de Tecnología Química (ITQ) para ampliar los estudios en investigación química científica, centrados en cuatro áreas principales: energía, sostenibilidad, salud y agua. Desde entonces, el ITQ se ha convertido en un centro de referencia internacional en las áreas de catálisis, nuevos materiales y fotoquímica.