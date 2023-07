La junta de síndics convocada para el próximo lunes en Les Corts ratificará previsiblemente que el debate de investidura del líder del PPCV, Carlos Mazón, como 'president' de la Generalitat sea el jueves 13.

Massó que ya se ha reunido con los tres grupos parlamenterios ha negado que los grupos de la oposición hayan puesto impedimentos a que la investidura se celebre este jueves, el primer día que permiten los plazos parlamentarios: "En principio hay muy buena voluntad para facilitar ya el funcionamiento de las nuevas Cortes"

En la junta de síndics de mañana lunes también se decidirá si el debate de investidura se celebra en una o dos jornadas, así como el orden de intervenciones.

Pero quedan más tramites. una vez elegido Mazón como presidente de la Generalitat por las Cortes Valencianas, el nombramiento ha de ser firmado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado, eso podría producirse en las 24, 48 horas siguientes al jueves 13 de julio por tanto el calendario nos sitúa ya en el lunes 17 de julio como el día en el que Carlos Mazón podría tomar posesión de su cargo como Presidentde la Generalitat y poner en marcha el Consell, dando a conocer al resto de consellers que le acompañaran en el gobierno.

PSPV Y COMPROMÍS

Por parte del PSPV, su síndica, Rebeca Torró, ha confirmado que no presentarán candidato pero tampoco apoyarán a Mazón porque "no tiene ningún tipo de credibilidad" ante su pacto de gobierno con Vox. Ha urgido así al 'popular' a posicionarse sobre la violencia machista después de que su acuerdo con Vox solo hablara de "violencia intrafamiliar".

En cualquier caso, la portavoz socialista ha garantizado que su grupo no pondrá pegas a que la investidura sea el jueves, siempre que se respete el reglamento y haya consenso en la junta de síndics.

De Compromís, su síndic, Joan Baldoví, también ha confirmado que no apoyarán la investidura de Mazón porque "su pacto con Vox demuestra que el PP no tiene ningún inconveniente en ceder lo que haga falta para tocar poder". "Con toda la educación, las buenas formas, el respeto y de manera contundente, no podemos compartir ese gobierno", ha recalcado.