Viral un chico de Castellón al chantajear a un hostelero mientras emitía en directo por redes sociales

Se ha hecho viral en redes el chantaje de un joven de Castellón que emite un vídeo en directo mientras le reclama a un hostelero que le dé una solución al estar descontento con el servicio. Se llama Jonas Sánchez y conseguía que le devolvieran el dinero.

En un momento dado pide hablar con el dueño del establecimiento al que le advierte: "Estoy en directo y tengo 350 personas", accediendo el gerente a hablar con el cliente.

Chantajear a hosteleros con comentarios negativos en internet se ha vuelto habitual, pero es que llegan a un punto que hasta se graban. pic.twitter.com/i6SUlGZj3u — NIPORWIFI © (@niporwifi) December 29, 2021





Tras ello, le explica que "he pedido y para estar aquí sentado y hacer un vídeo les he pedido un vaso a tus trabajadores y me han dicho que coja un vaso sucio de la barra, de otro cliente".

Posteriormente, se quejaba porque "me ha puesto el burrito para llevar sabiendo que estoy aquí sentado. No me trae cubiertos ni nada para las patatas y me pone un plato".

Acto seguido, Jonas Sánchez ha procedido a exigirle al propietario. "Yo propongo que se me dé una solución o 360 reseñas en tu local", de las personas que en ese momento, supuestamente, estaban visionando el directo.

Este le responde: "¿Qué solución quieres?", a los que el cliente le espeta: "No sé, tú eres el que manda". "Yo he venido y estoy descontento, entonces tú para clientes descontentos qué e slo que lo propones?".

El gerente del establecimiento hostelero cede y le propone: "¿Quieres que no te cobre?", aunque "yo ya he pagado. Si me devuelves el dinero...", le responde Jona Sánchez. Pwetición que finalmente acepta.