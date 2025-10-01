Vila-real se blinda para la Champions: "Está planificado hasta el mínimo detalle"

Policía Local y Policía Nacional se encargan de la seguridad en el Villarreal - Juventus de la Liga de Campeones

La Champions regresa a Vila-real esta noche con el partido entre el Villarreal y la Juventus y en el que se van a dar cita más de 20.000 personas. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deben desarrollan un plan de contingencia y seguridad que a lo largo de esta mañana se le ha detallado a los clubes y a la UEFA, organizadora de la competición.

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez, explica en COPE que se tiene que cumplir en todas las poblaciones unas mismas condiciones: "Los mismos requisitos que la UEFA requiere para Madrid o Londres, son los que se requieren para Vila-real" que cuenta con alrededor de 52.000 habitantes.

"Obviamente, los recursos que tiene Vila-real no son los que tiene Londres, Madrid o cualquier ciudad europea" y es ahí donde el operativo muestra "el trabajo, la implicación y el esfuerzo" en el que trabajan la propia Policía Local vila-realense, la Policía Nacional y el Villarreal CF.

Dispositivo

Se espera la presencia de 1.000 tifosi, seguidores de la Juventus. Policía Local y Policía Nacional colaboran en el plano de seguridad con tal de poder llevar adelante con las mayores garantías todo el control y vigilancia necesario para el desarrollo normal y sin incidencias de una jornada que llevan preparando desde hace tres semanas.

"El 95 % de lo que va a suceder está planificado y hay que ejecutarlo, hasta el mínimo detalle", pero reconoce el intendente de la Policía Local de Vila-real que "hay un 5 % que surgirá y para eso estamos nosotros, para tomar decisiones sobre lo que pueda surgir".

Martínez reconoce que no es fácil llevar adelante todo este preparativo porque "son partidos complicados pero, afortunadamente, tenemos experiencia".

Consejos

De cara al partido, la Policía Local recomienda acceder a los aledaños con suficiente antelación. "Que no venga a punto y hora porque se espera mucho movimiento. Va a haber cortes de tráfico y hay que tener paciencia", además de recordar que "estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista".