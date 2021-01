Van der Poel y el Alpecin preparan la temporada ciclista en Castellón

El clima de Castellón atrae cada invierno a equipos ciclistas que preparan la temporada en España de cara a llegar en las mejores condiciones físicas a sus diferentes compromisos.

Es el caso estos días del Alpecin Fénix que se encuentra concentrado en la provincia de Castellón y ultimando la preparación de una de las estrellas del ciclismo mundial, el belga Mathieu van der Poel, que buscará los días 30 y 31 de enero revalidar su título de campeón del mundo de ciclocross.

En años anteriores, van der Poel participó en anuncios de material ciclista que mostraban sus entrenamientos por la costa castellonense, en zonas como el propio paseo marítimo de Castellón de la Plana o las playas de Benicàssim.

En esta ocasión, el Alpeci Fénix también ha querido mostrar algunos rincones en los que ha efectuado sus entrenamientos. Por ejemplo en carreteras entre naranjos, por paseos marítimos como el de la capital o incluso disfrutando de paisajes nevados como los que dejó hace unos días la borrasca Filomena, atravesando poblaciones como la Serratella.

También, incluso, han querido agradecer el sol y el buen tiempo que se han encontrado en gran parte de los días en los que han estado entrenando en la provincia castellonense, con imágenes del propio van der Poel en la que asegura que "hoy me divertí bajo el sol español".

#MVDP had some fun under the Spanish sun today. #AlpecinFenix@mathieuvdpoelpic.twitter.com/6cXpDMusOR