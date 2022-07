Una tesis de la UJI analiza la diversidad funcional auditiva y visual en el aula universitaria

La doctoranda de la Universitat Jaume I Ana Isabel Martínez Hernández ha defendido la tesis doctoral con mención internacional titulada «Functional diversity in higher education. Curriculum accommodation for people with vision disability or hearing impairment in the English as a Foreign Language classroom» y dirigida por la profesora Begoña Bellés Fortuño, del Departamento de Estudios Ingleses.





El estudio aborda la diversidad funcional en el aula de inglés como lengua extranjera y analiza las experiencias de estudiantado con discapacidades visuales y auditivas, pero también del profesorado, con el objetivo de lograr una inclusión real en la educación superior en España, en general, y en la Universitat Jaume I en particular, según exigencias de la legislación vigente. Se trata de un trabajo de campo pionero en la UJI que se ha llevado a cabo con el apoyo de la Unidad de Discapacidad y Diversidad de la Universitat Jaume I y siguiendo las directrices de la comisión deontológica en cuanto a protección de datos.





El trabajo, que se ha realizado en diversas fases, incluye una serie de reuniones con el personal de la Unidad de Diversidad y Discapacidad de la UJI, entrevistas semiestructuradas y grabadas con una selección de profesores, y el diseño y realización a través de la plataforma de gestión de experiencias Qualtrics de dos encuestas, una para estudiantado y otra para profesorado. Las encuestas abordan temas como el diseño curricular para personas con discapacidades sensoriales en el aula de inglés o la inclusión de nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje en casos de diversidad funcional.





Los resultados de la investigación han puesto de manifiesto que la inclusión óptima en el aula de inglés en la UJI todavía no es una realidad, a pesar de siete décadas de legislación. De hecho, muchas de las prácticas adoptadas por los profesionales de la educación que se analizan en este estudio, como las adaptaciones, suelen dar lugar a una forma encubierta de segregación. Estas formas de segregación involuntaria son el resultado de un profesorado novel en temas de diversidad funcional, según se señala en el estudio. Para superar las barreras que el sistema pueda presentar en el estudiantado de lenguas extranjeras con diversidad funcional, la comunicación entre estudiantado y profesorado es un aspecto primordial, y también lo es la formación del profesorado en temas de inclusión, según se destaca en la investigación.





Los resultados de la tesis muestran que la normalización tecnológica en el aula permitiría, sin duda, una mayor accesibilidad. Siempre que sea posible, la tecnología debería utilizarse para garantizar el acceso al conocimiento, la realización de tareas y la evaluación en un entorno inclusivo para alcanzar el Diseño Universal de Aprendizaje en el aula y no solo como adaptaciones.