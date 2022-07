‘Una playa de cine’ regresa a Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim, a través de la Concejalía de Cultura, ha programado una nueva edición de Una playa de cine que tiene lugar del 11 de julio al 29 de agosto a las 22.00 horas, en las playas Heliópolis, Els Terrers y Almadraba. “Un verano más, retomamos el ciclo cinematográfico que tiene lugar en el marco incomparable del litoral benicense y en el que, a lo largo de julio y agosto, vecinos, residentes y turistas, podrán disfrutar de ocho proyecciones”, ha comentado la alcaldesa, Susana Marqués.

El ciclo comienza este lunes 11 de julio a las 22.00 horas con Un lugar tranquilo II (no recomendada para menores de 7 años) en la playa Heliópolis y como ha explicado el concejal responsable del área, Javier Alonso, se ha preparado una programación variada, para diferentes públicos y que puedan disfrutar de películas de distinto género al aire libre, en nuestra costa. Una propuesta que se suma a la oferta cinematográfica del Teatro Municipal y que durante este mes de julio contempla películas como Los tipos malos, Cinco Lobitos, Sundown, Mentes Maravillosas y Top Gun.

El lunes 18 de julio se proyectará El Cover (no recomendada para menores de 7 años) en la playa Els Terrers, mientras que la última proyección para el mes de julio será El olvido que seremos (no recomendada para menores de 12 años), programada para el lunes 25 en la playa Almadraba.

El mes de agosto comenzará el día 1 en la playa Heliópolis con la proyección de Jungle Cruise (para todos los públicos) y continuará el día 8 con Cruella (todos los públicos) en la playa Els Terrers. El 15 de agosto se proyectará ¡Al Abordaje! (no recomendada para menores de 7 años) en la playa Almadraba; para el día 22 está programada la película Tiempo (no recomendada para menores de 16 años) en la playa Heliópolis y, el ciclo se cerrará con Las Niñas (no recomendada para menores de 7 años) en la playa Els Terrers.